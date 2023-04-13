«Я тебе не верю!»: Лебедев нахамил Бузовой в одном из испытаний шоу «Новые звезды в Африке»

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Что стало причиной такого недоверия Дениса Лебедева к ведущей, остается загадкой. Возможно, на спортсмене сказались голод и постоянные интриги, которые плетутся в звездном лагере. На голосовании в новом выпуске будут вслух раскрыты участники двух коалиций, а очередной заговор приведет к неожиданному уходу одного из игроков.

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