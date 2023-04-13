«Я тебе не верю!»: Лебедев нахамил Бузовой в одном из испытаний шоу «Новые звезды в Африке»

В шоу «Новые звезды в Африке» появился яркий новичок, претендующий на звание фаворита. Это популярный рэпер и автор хита «Мало половин» — Александр ST Степанов. К какой же звездной коалиции он примкнет?
Александр ST Степанов. Фото: канал ТНТ
Доказать свою силу ST смог на первом же испытании, куда отправился вместе с боксером Денисом Лебедевым. Второй тоже привлек в себе внимание, но не красивой игрой, а бурными эмоциями. Зрители, которые будут смотреть новый выпуск от 16 апреля, станут свидетелями того, как спортсмен буквально нахамил ведущей проекта Ольге Бузовой. Певица пыталась дать подсказку Лебедеву, а он в ответ грубо крикнул ей: «Оль, не мешай мне, я тебе почему-то не верю!»
«Я заподозрил, что она пытается меня сбить и увести с правильного пути», — прокомментировал боксер после испытания.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Что стало причиной такого недоверия Дениса Лебедева к ведущей, остается загадкой. Возможно, на спортсмене сказались голод и постоянные интриги, которые плетутся в звездном лагере. На голосовании в новом выпуске будут вслух раскрыты участники двух коалиций, а очередной заговор приведет к неожиданному уходу одного из игроков.
Смотрите шоу «Новые звезды в Африке» по воскресеньям в 19:00 на канале ТНТ.