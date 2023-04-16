Ее имя всегда на слуху: кто может скрываться под маской Хомяка в шоу «Маска»

Одним из самых позитивных персонажей на шоу «Маска» можно назвать Хомяка. Этот герой признается, что не любит спать и способен тусоваться до утра. А еще он любит пошутить и побалагурить, но при этом может быть серьезным и романтичным.

В числе основных версий кандидатуры Хомяка жюри в основном называет женские имена: Анита Цой, Саша Савельева, Глюкоза, Карина Кросс. Но встречаются и мужские варианты, например, Джиган и Азамат Мусагалиев.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.