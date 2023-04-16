Ее имя всегда на слуху: кто может скрываться под маской Хомяка в шоу «Маска»

Одним из самых позитивных персонажей на шоу «Маска» можно назвать Хомяка. Этот герой признается, что не любит спать и способен тусоваться до утра. А еще он любит пошутить и побалагурить, но при этом может быть серьезным и романтичным.
В числе основных версий кандидатуры Хомяка жюри в основном называет женские имена: Анита Цой, Саша Савельева, Глюкоза, Карина Кросс. Но встречаются и мужские варианты, например, Джиган и Азамат Мусагалиев.
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Певица ANSE. Фото: соцсети
Певица ANSE все же склоняется к женской версии. По ее словам, под шкурой Хомяка прячется достаточно активная, движовая девушка с множеством низких нот в голосе. Молодая артистка предполагает, что это может быть либо Анита Цой, либо Анна Семенович.
«Несмотря на то, что артист утверждает, что не пел в женском коллективе, мне кажется, что под маской Хомяка - Анна. Ведь в припеве слышен бархатный, глубокий, женский голос. Поэтому это либо Анита Цой, либо Анна Семенович, у которой как раз именно такой тембр голоса», - говорит ANSE.
Кстати, имя Аниты Цой звучало на протяжении всех сезонов шоу «Маска». Представители жюри называли разные маски, под которыми могла скрываться Анита. Так что это та артистка, появления которой уже давно ждут.