«До сих пор в ужасе от заказа дантиста на дом»: Дима Масленников продолжает проверять качество российских сервисов

«Черный список»

Компании и частные лица, которые не пройдут проверку Димы Масленникова, будут навсегда занесены в «Черный список». Фото: канал «Пятница!»

Не пропустите второй сезон телепроекта «Черный список».

17 апреля на канале «Пятница!» стартует новый сезон проекта «Черный список». Блогер Дима Масленников расскажет зрителям, как не попасться на уловки мошенников, и покажет, как представители разных сервисов наживаются на незнании покупателей.

В новых выпусках он проверит монтажников кондиционеров, службы дезинфекции, специалистов по ремонту автомобилей. Особое внимание будет уделено нетрадиционной медицине — специалистам в области мануальной и гирудотерапии, акупунктуры.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ведущий поделился, какими услугами он сам пользуется в Интернете, а на какие — никогда не решится.

«Пользуюсь услугами клининга и перевозки предметов. Благодаря проекту у меня появилась возможность обращаться к тем специалистам, кто прошел нашу проверку — я уверен, что меня не обманут и услуга будет оказана на уровне. В моей жизни было и такое, что, несмотря на огромное количество хвалебных отзывов на сайтах, люди отвратительно оказывали услуги. Не представляю, кто ищет в интернете специалистов по оказанию косметологических и медицинских процедур. До сих пор нахожусь в ужасе от заказа дантиста на дом и удаления зуба в условиях полной антисанитарии», — говорит Масленников.

«Наша задача – приучить людей быть внимательными. Порой мы пользуемся какими-то услугами и совершенно не контролируем их исполнение, потому что уверены, что оплата деньгами, особенно большими — гарант качественного выполнения задачи. К сожалению, это не так. Искренне верю, что «Черный список» влияет на уменьшение количества непрофессионалов на рынке, так как мало кто хочет опозориться на всю страну».

Смотрите шоу «Черный список» 17 апреля в 19:00 на канале «Пятница!»

Читайте также