«До сих пор в ужасе от заказа дантиста на дом»: Дима Масленников продолжает проверять качество российских сервисов

17 апреля на канале «Пятница!» стартует новый сезон проекта «Черный список». Блогер Дима Масленников расскажет зрителям, как не попасться на уловки мошенников, и покажет, как представители разных сервисов наживаются на незнании покупателей.

В новых выпусках он проверит монтажников кондиционеров, службы дезинфекции, специалистов по ремонту автомобилей. Особое внимание будет уделено нетрадиционной медицине — специалистам в области мануальной и гирудотерапии, акупунктуры.

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Ведущий поделился, какими услугами он сам пользуется в Интернете, а на какие — никогда не решится.

«Пользуюсь услугами клининга и перевозки предметов. Благодаря проекту у меня появилась возможность обращаться к тем специалистам, кто прошел нашу проверку — я уверен, что меня не обманут и услуга будет оказана на уровне. В моей жизни было и такое, что, несмотря на огромное количество хвалебных отзывов на сайтах, люди отвратительно оказывали услуги. Не представляю, кто ищет в интернете специалистов по оказанию косметологических и медицинских процедур. До сих пор нахожусь в ужасе от заказа дантиста на дом и удаления зуба в условиях полной антисанитарии», — говорит Масленников. «Наша задача – приучить людей быть внимательными. Порой мы пользуемся какими-то услугами и совершенно не контролируем их исполнение, потому что уверены, что оплата деньгами, особенно большими — гарант качественного выполнения задачи. К сожалению, это не так. Искренне верю, что «Черный список» влияет на уменьшение количества непрофессионалов на рынке, так как мало кто хочет опозориться на всю страну».

Смотрите шоу «Черный список» 17 апреля в 19:00 на канале «Пятница!»