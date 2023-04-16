Какие вечерние шоу рвали рейтинги на нашем ТВ

Late-night talk show («Поздневечернее ток-шоу») - жанр тележурналистики, который придумали в США. Одной из первых программ в этом формате стало «Шоу Эда Салливана» в 1948 году. Формат подразумевает ни к чему не обязывающий разговор по душам, как правило, в юмористическом ключе, после рабочего дня.

На Западе таких программ десятки и сотни, ни один приличный канал без такой не обходится. На нашем ТВ жанр только приживается - очередной попыткой сделать что-то подобное будет шоу Павла Воли. Прежде подобных передач было немного, зато практически все они были довольно яркими.

«Добрый вечер»

По сути, первой попыткой адаптировать заморский жанр стала передача Игоря Угольникова (на фото слева) «Добрый вечер», выходившая на РТР в 1997 - 1998 годах. С форматом ведущий познакомился за рубежом: в 1996 году Угольников проходил стажировку на американском канале NBC, и местные продюсеры дали ему бесплатно годовую лицензию на late-night talk show в качестве эксперимента. Производство одной передачи «Добрый вечер» стоило 25 - 30 тысяч долларов.

В первом блоке ведущий выдавал юмористический монолог о последних новостях, второй блок - интервью с гостями. «Достаточно быть просто интересным человеком», - объяснял Угольников принцип подбора участников. В основном в студию приходили знаменитости, но появлялись и обычные люди. Третьей частью «вечернего Угольникова» были юмористические репризы, скетчи с гостями, ну а в финале - музыкальный номер.

«Однажды вечером»

С 1996 по 1999 год на СТС выходила программа «Однажды вечером», которую вели коллеги по скетчкому «Осторожно, модерн!» Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. Программа была еженедельной, выходила по пятницам. Ведущие принимали гостей в студии с мягкими креслами, картинами на стенах и другими элементами домашней обстановки. К ведущим приходили звезды, которые должны были свою историю начать со слов «однажды вечером». В 1999 году передача перекочевала на ТНТ, где прожила до 2001 года.

«Вечер с Тиграном Кеосаяном»

В 2007 году режиссер Тигран Кеосаян начал вести острую вечернюю передачу «на грани фола» (так, по крайней мере, утверждали ее авторы). В гости к нему приходили не только герои шоу-бизнеса, но и политики, общественные деятели, чиновники.

Изначально проект выходил на РЕН ТВ, после чего переехал на ДТВ, где шел под слегка измененным названием («Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном») до 2010 года.

«Вечерний Ургант»