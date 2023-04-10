Реалити-шоу «Доктор твоего счастья» разбудит в мамах «на грани нервного срыва» сексуальных девушек

23 апреля в эфире телеканала «Суббота!» стартует новое реалити-шоу «Доктор твоего счастья», в котором мам, находящихся на грани нервного срыва, будут превращать в сексуальных девушек, уверенных в себе. В этом им помогут популярный психолог Марк Бартон и звездные стилисты.

Каждую участницу ждут не только сеансы по преображению, но и уроки танцев, и парные фотосессии, а еще — «свидание» с незнакомцем, за которым по видеосвязи будет наблюдать муж.

«Мы устраиваем «провокацию», чтобы женщина вспомнила, что она привлекательна в глазах других мужчин. И чтобы муж заметил, что обделяет ее вниманием. Но мы никогда не переходим грани дозволенного. У нас был участник-военный, который, увидев, что его жена пошла на урок танцев с другим мужчиной, сказал, что будет с ней разводиться и никогда ее не простит. Мы не выпустили его из кабинета, пока он не пришел в себя и не справился со своими эмоциями», — рассказывает Марк Бартон.

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Внешнее преображение девушкам обеспечат стилист Алексей Сухарев, визажист Константин Морозов и эксперт по волосам Дмитрий Цой. Шоу «Доктор твоего счастья» начнется уже 23 апреля и будет транслироваться каждое воскресенье на телеканале «Суббота!» в 19:00.