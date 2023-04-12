«Мы с сестрой мечтали о дедушке в Америке, который оставит наследство»: Глюкоза рассказала о своем детстве

Кулинарный проект «Вкусно с Ляйсан» на канале ТВ-3 – это шанс узнать самые неожиданные вещи о звездах. Например, вы знали, что певица Наталья Чистякова-Ионова - Глюк’оZа - была в детстве настоящей «оторвой»? С тех времен у нее даже остался шрам на ноге. А еще она не любила школу, зато с удовольствием снималась в кино и «Ералаше».
«Били стекла, подожгли подвал»
Наталья Чистякова-Ионова в детстве. Фото: кадр из киножурнала "Ералаш"
Обо всем этом Наталья откровенно рассказала на шоу «Вкусно с Ляйсан». Глюк’оZа никогда не скрывала: она была сложным ребенком и росла в очень непростое время. На дворе стояли «лихие» девяностые, взрослые выживали как могли, а многие дети были предоставлены сами себе.
«Поэтому я практически выросла на улице, — объясняет певица. — Однажды мы подожгли подвал, едва не сгорел дом. Мы вроде делали это не специально, но всегда что-то происходило. Стекла били, по крышам бегали. У меня до сих пор шрам на ноге, это мы катались на гаражах».
Прилежной ученицей будущую звезду тоже нельзя было назвать. Ее любовь к школе продлилась меньше недели.
«Я очень хотела в школу, помню, что просто не могла уснуть, — вспоминает Наталья. — Но это длилось буквально 1-2 дня, а потом я подумала: я что, на это подписалась?! Но обратного пути уже не было».
Мечтала о вкусной еде, красивых нарядах и богатом дедушке
Наталья Чистякова-Ионова в детстве. Фото: личный архив
Зато артистка с детства обладала очень живым воображением.
«Я мечтала о пультике, который останавливает людей, — говорит она. — И чтобы все замерли, а я бы такая ходила по городу, переодевалась в разных магазинах и ела вкусную еду в разных местах. Все бесплатно, все мое! Еще мы с сестрой мечтали о дедушке в Америке, который умрет и оставит наследство».
«Ералаш»: с первой зарплаты купила торт для семьи
Возможно, именно благодаря своей непосредственности и нестандартному мышлению Глюк’оZа сумела пройти кастинг в «Ералаш» и получить главные роли в нескольких эпизодах.
«Мы пошли на пробы с бабулей. И стояли, наверное, часа три. Бабушке памятник, что она со мной, в принципе, столько отстояла. На кастинге нужно было попугайчика поискать, еще играли в игру, типа, ты сидишь в кино, и у тебя совпадает с кем-то билет. И меня взяли, но не на главную роль.
Я приехала на съемки, и так вышло, что знала текст — весь. А вторая девочка застеснялась, и нас — раз — и поменяли местами. Мне заплатили 200 рублей за первую роль. Я купила себе какие-то вкусняшки и домой купила торт. Мне очень хотелось показать, что я теперь тоже что-то значу», — делится знаменитость.
Наталья Чистякова-Ионова в шоу «Вкусно с Ляйсан». Фото: канал ТВ-3
Как Глюк’оZа попала в клип к Юрию Шатунову, познакомилась с Максимом Фадеевым и впервые вышла на сцену «Олимпийского», узнаете из свежего выпуска «Вкусно с Ляйсан». Кстати, там же звезда проведет блиц для ведущей, в ходе которого уже сама Ляйсан расскажет, что приготовила на первом свидании для своего будущего мужа Павла Воли.
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Включайте ТВ-3 по субботам в 9.30 утра — там звезды делятся любимыми рецептами и эксклюзивными историями о своей молодости. Героями следующих выпусков шоу станут Наталья Гасанханова, Алла Духова, Наталия Медведева, Татьяна Котова.