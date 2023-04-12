«Мы с сестрой мечтали о дедушке в Америке, который оставит наследство»: Глюкоза рассказала о своем детстве

Обо всем этом Наталья откровенно рассказала на шоу «Вкусно с Ляйсан». Глюк’оZа никогда не скрывала: она была сложным ребенком и росла в очень непростое время. На дворе стояли «лихие» девяностые, взрослые выживали как могли, а многие дети были предоставлены сами себе.

«Поэтому я практически выросла на улице, — объясняет певица. — Однажды мы подожгли подвал, едва не сгорел дом. Мы вроде делали это не специально, но всегда что-то происходило. Стекла били, по крышам бегали. У меня до сих пор шрам на ноге, это мы катались на гаражах».

Прилежной ученицей будущую звезду тоже нельзя было назвать. Ее любовь к школе продлилась меньше недели.

«Я очень хотела в школу, помню, что просто не могла уснуть, — вспоминает Наталья. — Но это длилось буквально 1-2 дня, а потом я подумала: я что, на это подписалась?! Но обратного пути уже не было».

Мечтала о вкусной еде, красивых нарядах и богатом дедушке