Заговор на шоу «Звезды в Африке»: Мария Погребняк довела до истерики всех участников

Блогерша Мария Погребняк приносит немало проблем участника шоу «Звезды в Африке». В лагере постоянно кипят страсти, плетутся интриги, устраиваются заговоры.

И вот новый скандал – «добрый великан», как называют актера Андрея Свиридова (Гена из сериала «СашаТаня»), подозревает: Мария Погребняк ведет против него свою игру. Всегда спокойный и доброжелательный, Свиридов на этот раз вышел из себя и даже пригрозил блогерше: он сделает все, чтобы убрать ее из шоу.

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«У меня двоякое состояние. До момента пока меня не затронут, но потом **** всем! Если ты тут наюлила, если я узнаю, что это ты, то мне не нужна будет победа. Тебя на этом проекте не будет!», - взорвался Свиридов.

Узнать, чем закончится это противостояние, можно 9 апреля в 19.00 в новом выпуске проекта «Новые звезды в Африке» на ТНТ.