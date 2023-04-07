Стартует второй сезон нового шоу «Самый умный» с Тиной Канделаки

Кастинг во второй сезон интеллектуального шоу «Умнее всех» начинают канал «Пятница!» и платформа для коротких видеороликов YAPPY. Приглашаются дети от 6 до 14 лет. Чтобы принять участие в кастинге, достаточно зайти на страницу «Пятницы» в приложении YAPPY.

Соискателям предстоит сделать коллаж с одним из роликов, после чего нужно будет ответить на вопросы Тины Канделаки – ведущей шоу «Умнее всех». Отбор участников продлится до 20 апреля 2023 года, а уже 21 апреля станут известны результаты конкурса. На интеллектуальном шоу «Умнее всех» дети могут заработать деньги своим умом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Не пропустите: каждый вторник в 19.00 на канале «Пятница!» - шоу «Умнее всех».