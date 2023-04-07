Стартует кастинг второго сезона шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки

Соискателям предстоит сделать коллаж с одним из роликов, после чего нужно будет ответить на вопросы Тины Канделаки — ведущей шоу «Умнее всех». Отбор участников продлится до 20 апреля 2023 года, а уже 21 апреля станут известны результаты конкурса. На интеллектуальном шоу «Умнее всех» дети могут заработать деньги своим умом.

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Не пропустите: каждый вторник в 19.00 на канале «Пятница!» — шоу «Умнее всех».