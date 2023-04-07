«Поцелуй Байкала»: как ведущие шоу «Поехали!» встретились с живой нерпой и увидели ходульные деревья

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После знакомства с живой нерпой и копченым омулем ведущие пересекли замерзший Байкал, устроившись в лодке на воздушной подушке. Это путешествие подарило им остановку в бухте Песчаной — там самая теплая вода и можно увидеть ходульные деревья. Увидеть все эти чудеса можно в субботу в 10:15 на Первом канале — в программе «Поехали!».