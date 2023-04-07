«Поцелуй Байкала»: как ведущие шоу «Поехали!» встретились с живой нерпой и увидели ходульные деревья

Кадр из передачи «Поехали!». Фото: Первый канал

Кадр из передачи «Поехали!». Фото: Первый канал

Новый выпуск трэвел-шоу «Поехали!» познакомит с природой Байкала и резными домами Иркутска.

Прибыв в Иркутск, ведущие трэвел-шоу «Поехали!» Мария Осадник и Евгений Покровский оказались в настоящей сказке: весь центр города, как выяснилось, деревянный, дома здесь украшены тонкой резьбой. Ведущие не ожидали такого зрелища — они были уверены, что подобное можно увидеть только в городах «Золотого кольца».

«Мы открыли для себя Кругобайкальскую железную дорогу. Пейзажи там — как в кино: белые скалы, мосты, тоннели и железнодорожная колея в один конец по самой кромке замерзшего озера», — рассказала Мария Осадник.

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После знакомства с живой нерпой и копченым омулем ведущие пересекли замерзший Байкал, устроившись в лодке на воздушной подушке. Это путешествие подарило им остановку в бухте Песчаной — там самая теплая вода и можно увидеть ходульные деревья. Увидеть все эти чудеса можно в субботу в 10:15 на Первом канале — в программе «Поехали!».

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