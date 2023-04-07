Дома за колючей проволокой, школьники учатся 14 лет: Жанна Бадоева посетила Чили

Насчет безопасности можно усомниться: все жилые дома чилийцев огорожены не только заборами, но и колючей проволокой под напряжением, а профессия охранника считается самой популярной. Зато здесь привыкли к землетрясениям и почти не реагируют на них — только на самые сильные, тогда все спешат в метро, потому что там безопаснее всего.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Узнать о жизни чилийских пожарных, которые работают в офисах, похожих на 5-звездочные гостиницы с бассейнами, о танцующих пенсионерках, о телескопах, в которые здесь наблюдают самое чистое небо, и о многом другом, можно в воскресенье в 10:15 на Первом канале в программе «Жизнь других».