«Нет звезд!»: Павел Воля в новом выпуске Comedy Club — о том, почему некого стало приглашать на шоу

Кроме того, зрителей ждет сюрприз — выступление запрещенной на всех телеканалах группы USB. Словом, как всегда, Comedy Club подарит много юмора и положительных эмоций. Но закончится шоу на серьезной ноте. Павел Воля обсудит со зрителями грустную тенденцию: многие старые звезды уехали или перестали выступать, а заменить их, увы, некем.

«Мы тут готовились к съемкам Comedy и столкнулись с такой проблемой: стали составлять список гостей и поняли, что некого звать. Нет звезд! Эти уехали, те не выступают, эти вроде приехали, но еще не выступают. Эти пока еще вроде выступают, но так, что, похоже, скоро уедут. А те, кто уехал, выступают там так, что, скорее всего, больше не приедут уже никогда».

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Не пропустите новый выпуск Comedy Club на канале ТНТ — 7 апреля в 21:00.