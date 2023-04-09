Кто может скрываться под маской Пуделя из «Маски» на самом деле

Наверное, Пудель – один из самых модных и знающих себе цену персонажей шоу «Маска». А как хорошо его стильный образ в блестящем голубом наряде дополняют горнолыжные очки.

Недаром в одном из выпусков Пудель признался, что любит кататься на горных лыжах. А еще персонаж рассказал, что обожает воду, с разбега ныряет в любой водоем, да и вообще ему море по колено. И он умеет плавать не только по-собачьи, но еще и брассом, и баттерфляем, и под водой.