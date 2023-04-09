Кто может скрываться под маской Пуделя из «Маски» на самом деле

Наверное, Пудель – один из самых модных и знающих себе цену персонажей шоу «Маска». А как хорошо его стильный образ в блестящем голубом наряде дополняют горнолыжные очки.
Недаром в одном из выпусков Пудель признался, что любит кататься на горных лыжах. А еще персонаж рассказал, что обожает воду, с разбега ныряет в любой водоем, да и вообще ему море по колено. И он умеет плавать не только по-собачьи, но еще и брассом, и баттерфляем, и под водой.
Среди версий жюри о кандидатуре Пуделя звучали как мужские, так и женские имена: Нюша, Клава Кока, Анита Цой, Наталия Медведева, Владимир Пресняков, Егор Дружинин, Димаш Кудайберген, Мигель. Однако певица Лиза Гинзбург считает, что за этой маской скрывается кто-то из трех поп-исполнительниц.
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Лиза Гинзбург. Фото: соцсети
«Может быть, это Люся Чеботина – определенные сходства в манере исполнения, движениях и поведении на сцене указывают на нее. Тем более некоторые факты из выпусков лишь подтверждают мою теорию, - отметила Лиза Гинзбург. - Обратила внимание, что иногда звучит версия о личности Бьянки. Думаю, это тоже вполне возможно. Мы точно знаем, что она, как и участник шоу, хорошо танцует».
Еще один вариант Лизы Гизбург – Zivert. Певица призналась, что, говоря о такой версии, руководствуется исключительно своими ощущениями. Однажды Лиза видела выступление Zivert вживую, и мозг провел параллель именно с ней.