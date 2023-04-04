Новый сериал «Любовь преодолеет все» — на канале «Россия»

10 апреля на канале «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Любовь преодолеет все», главные роли в которой исполнили Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Федор Шувалов и Иван Шибанов.

В центре сюжета — жизнь матери-одиночки Татьяны Ковалевой. Ей приходится столкнуться с неожиданной бедой: ее единственный Саша попадает в страшное ДТП и чудом остается в живых. В аварии виноват племянник прокурора области, и это в корне меняет дело. Пытаясь уберечь едва поднявшегося на ноги Сашу от угроз влиятельного семейства, Татьяна отправляет его в армию, продолжая отстаивать его невиновность. Словом, испытаний на долю героини выпадает немало. Но — «Любовь преодолеет все»!

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Чтобы узнать, как развивались события дальше, достаточно включить телевизор: начиная с 10 апреля, на канале «Россия» перед вами будет разворачиваться драма Татьяны.