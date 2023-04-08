Полину Гагарину опять довели до слез: интересное из нового сезона «Голоса»

В 2018 году Дария Махренская (под второй фамилией - Гроссман) из Петрозаводска пришла в шоу «Голос» и отправилась в команду Сергея Шнурова, хотя к ней повернулся и Баста. Тогда девушке было всего 17 - она училась в 10-м классе и увлекалась музыкой, жалуясь на учителей, что отправляют петь во всех городских конкурсах. Оно и понятно - гены у Даши очевидно музыкальные. Ее папа - Вячеслав Махренский, бывший гитарист и директор группы «Земляне».
В русском «Голосе» у Махренской все было неплохо. Сергей Шнуров оказался доволен выбором вокалистки и с радостью принялся ее пестовать. Даша обошла в поединках более опытную коллегу Риту Крон, но на стадии нокаутов проект покинула.
...а такой она была, когда штурмовала отечественный «Голос», где выбрала в наставники Сергея Шнурова. Фото: соцсети
- Наверное, мне не хватило для победы песни на русском языке или роста (наставник полушутя отметил, что пропустил дальше самую высокую из вокалисток, так и вышло. - Авт.), - призналась после разревевшаяся Даша. - Спеть хит Girl, You'll Be a Woman Soon была не моя идея, а предложение Сергея Шнурова.
После вылета из этого проекта Даша приходила в проект «Ну-ка, все вместе!», где Лазарев восхитился тембром вокалистки, а певец Jony предложил ей дуэт. Однако все это слова. Победы не случилось, дуэта тоже. Махренская ушла, чуть не дотянув до полуфинала. Зато «провинившийся» Сергей Шнуров позвал вокалистку в «Олимпийский»! Девушка спела знаменитую «Рыбу» вместе с лидером «Ленинграда» перед огромной аудиторией в несколько десятков тысяч человек.
После окончания школы Даша полетела в США, чтобы попытать удачи там, - Махренская взяла творческий псевдоним Dasha, обосновалась в Лос-Анджелесе: там живет, преподает дистанционно вокал и поет в местечковых клубах, развлекая жующих американцев. В том числе и в ночном заведении Viper Room («Гадюшник»), принадлежащем Джонни Деппу.
Про российский «Голос» еще в прошлом году певица говорила так: «Я давно переросла этот проект и двигаюсь дальше». Однако дальше, как оказалось, «Голос» американский.
Там Даша прорвалась на слепые прослушивания 23-го сезона проекта The Voice.
В эфир номер русской певицы попал в конце марта.
Дария продолжает покорять американский шоу-бизнес. Фото: соцсети
- Всем привет, меня зовут Даша, и я с севера России, - смело признается в проморолике певица, живущая в солнечной Калифорнии. - Когда все узнают, откуда я, обычно остаются в шоке. Ведь семь месяцев в году у меня на родине зима.
Вокалистка спела хит I Can’t Stand the Rain Энн Пиблс (больше известна в исполнении Тины Тернер). Но никто, увы, не повернулся. Скорее всего, потому, что шансов у Даши было немного - к тому моменту почти все набрали свои команды и участников ждал только единственный наставник - Найл Хоран, бывший солист группы One Direction.
Несмотря на это, вокальные тренеры восхитились вокалом Даши и осыпали ее комплиментами. Телеведущая Келли Кларксон посоветовала записать рок-н-ролльную пластинку, а звезда кантри Блейк Шелтон и вовсе растерялся: «У тебя потрясающий голос, и мне казалось, что слышу в одном выступлении пять разных исполнителей. И я не мог уследить, что же происходит за спиной».
Девушка огорчилась, но музыку все же не бросает. В ее статусе в ВК значится духоподъемное «Я стараюсь».
- В Америку я уехала совершенно одна, с родственниками поддерживаю связь по фейстайму (сервис для видеозвонков. - Авт.), - говорит Даша. - Общаюсь здесь практически только с американцами. Русскоязычных в кругу общения мало - со многими не схожусь понятиями и менталитетом.
Пока в эфире 11-го российского сезона шоу «Голос» продолжаются слепые прослушивания, единственная девушка среди наставников Полина Гагарина продолжает расходовать себя без остатка. Мало того что из нее может выбить слезу талантливое исполнение песни, так еще и «добрые» коллеги не прочь поиздеваться, подчеркивая странную закономерность - к блондинке в команду артисты стремятся не очень сильно.
В окружении обожающих погоготать мужчин артистке бывает ой как нелегко... Фото: Первый канал