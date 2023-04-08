Полину Гагарину опять довели до слез: интересное из нового сезона «Голоса»

- Всем привет, меня зовут Даша, и я с севера России, - смело признается в проморолике певица, живущая в солнечной Калифорнии. - Когда все узнают, откуда я, обычно остаются в шоке. Ведь семь месяцев в году у меня на родине зима.

Вокалистка спела хит I Can’t Stand the Rain Энн Пиблс (больше известна в исполнении Тины Тернер). Но никто, увы, не повернулся. Скорее всего, потому, что шансов у Даши было немного - к тому моменту почти все набрали свои команды и участников ждал только единственный наставник - Найл Хоран, бывший солист группы One Direction.

Несмотря на это, вокальные тренеры восхитились вокалом Даши и осыпали ее комплиментами. Телеведущая Келли Кларксон посоветовала записать рок-н-ролльную пластинку, а звезда кантри Блейк Шелтон и вовсе растерялся: «У тебя потрясающий голос, и мне казалось, что слышу в одном выступлении пять разных исполнителей. И я не мог уследить, что же происходит за спиной».

Девушка огорчилась, но музыку все же не бросает. В ее статусе в ВК значится духоподъемное «Я стараюсь».

- В Америку я уехала совершенно одна, с родственниками поддерживаю связь по фейстайму (сервис для видеозвонков. - Авт.), - говорит Даша. - Общаюсь здесь практически только с американцами. Русскоязычных в кругу общения мало - со многими не схожусь понятиями и менталитетом.

Пока в эфире 11-го российского сезона шоу «Голос» продолжаются слепые прослушивания, единственная девушка среди наставников Полина Гагарина продолжает расходовать себя без остатка. Мало того что из нее может выбить слезу талантливое исполнение песни, так еще и «добрые» коллеги не прочь поиздеваться, подчеркивая странную закономерность - к блондинке в команду артисты стремятся не очень сильно.