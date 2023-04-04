Канал ТВ-3 объявляет кастинг на шоу о животных «Лучший друг человека» с Надеждой Ангарской

На канале ТВ-3 начались съемки проекта «Лучший друг человека». Он рассказывает о животных-героях, которые проявляют чудеса героизма: спасают людей из огня и вытаскивают из воды, отбивают от уличных хулиганов, даже рискуя собственной жизнью. Например, алабай Джессии в 2019 году разбудил ночью своим лаем всю семью, увидев, что во дворе дома начался пожар. Вся семья, включая четверых детей, могла погибнуть, но отважная собака спасла хозяев.

Шоу ведет Надежда Ангарская — не только известная актриса, но и человек, трепетно любящий животных. В новом шоу она расскажет истории и своих собак, и животных, о которых поведали зрители.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Любой желающий может рассказать в этом проекте историю своего домашнего питомца, если он показал себя героем.

Чтобы стать участником передачи, достаточно заполнить анкету по ссылке: https://casting-luchshii-drug-cheloveka.tv3.ru/.

И тогда о вашей собаке, коте или другом домашнем любимце узнает вся страна.