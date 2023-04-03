«Две звезды. Отцы и дети»: новый сезон шоу семейных дуэтов

9 апреля Первый канал представит новый сезон музыкального шоу «Отцы и дети». Состав жюри будет меняться каждый выпуск. Известно, что в первом выпуске строгими, но справедливыми судьями выступят Леонид Ярмольник, Дарья Мороз, Юрий Маликов и Дмитрий Маликов.

Зрителей ждут встречи с любимыми исполнителями, их детьми и внуками: Любовь Успенская будет петь с дочерью Татьяной, Лариса Долина — с внучкой Сашей, Диана Гурцкая — с сыном Константином… Ведущими проекта станут Аглая Шиловская и Александр Олешко.

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Не пропустите: новый сезон шоу «Две звезды. Отцы и дети» — уже 9 апреля, в 19.00, на Первом.