Новый сезон реалити «Охотники»: разоблачение мошенников

3 апреля на канале «ЧЕ!» начинается новый сезон остросюжетного шоу «Охотники». В роли ведущих выступают журналистка Дарья Рубинская, бывший морпех Владимир Сорков и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Они помогут восстановить справедливость тем, кто пострадал от действий мошенников.

На что только не идут аферисты, чтобы выманить у доверчивых граждан деньги! Представляются тренерами и предлагают помочь «раскрутиться» талантливым детям. Прикидываются сотрудниками соцслужб и «разводят» на деньги самых беззащитных — пенсионеров, матерей-одиночек, инвалидов. А еще одно мошенничество вызвало особый гнев Дарьи Рубинской:

«Только представьте, два косметолога придумали схему: один калечит девушек, а второй — предлагает им единственное лечение, которое может помочь. Вот такой маркетинг! Дорогие девушки! Не ведитесь на низкие цены и всегда проверяйте специальное образование у тех, кому вы доверяете свою красоту и здоровье».

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Новый сезон «Охотников» научит, как распознать ложь, не попасться на удочку обманщиков и защитить себя и своих близких от аферистов. Не пропустите, новый сезон реалити-шоу — с 3 апреля, с понедельника по четверг, в 22.00 на канале «ЧЕ!».