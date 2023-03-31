«Жизнь своих» — в Северной Осетии – Алании: как уберечься от снежных лавин и выбрать правильную папаху

Ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов представит зрителям новый выпуск программы. На этот раз он отправится в Северную Осетию – Аланию, где посетит целебные термальные источники, а еще — научится правильно выбирать национальный головной убор — папаху, продегустирует «американо по-владикавказски» и придет в гости к Виктории Икаевой — сотруднице местной метеостанции.

«Каждые три часа я измеряю влажность, температуру, есть ли осадки, какие облака, видимость», — объяснила Виктория и добавила, что благодаря ее работе составляются прогнозы, позволяющие уберечь экспедиции и туристов от внезапных погодных катаклизмов в горах — вроде снежной лавины.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Кроме того, съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в аланском Успенском монастыре — самом высокогорном в России. Захватывающие приключения Евгения Кривцова можно увидеть в программе «Жизнь своих» 2 апреля в 10.15 на Первом канале.