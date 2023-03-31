Лариса Гузеева раскроет секрет: как разбогатеть

1 апреля, в честь 28-летия Первого канала, «Подкаст.Лаб» устраивает грандиозное телевизионное застолье — «По первое число». Программа выйдет в эфир сегодня, в 0.20. В ней зрители встретятся с Ларисой Гузеевой и Вадимом Галыгиным, которые возьмут ироничное интервью у всех ведущих подкастов ночного эфира.

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Гостями застолья станут Екатерина Стриженова и Дмитрий Борисов, актрисы Александра Ребенок и Анна Банщикова. Они расскажут о первоапрельских розыгрышах, о том, как воспитывать алабаев и о многом другом. Но самый главный секрет — как разбогатеть — поведает Лариса Гузеева:

«Только сегодня на ночь берете кошелек…»

Как действовать дальше — узнаете из подкаста! Не пропустите: сегодня ночью, в 0.20, на Первом.