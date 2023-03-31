Как Харламов пошутил над «возрастной» девушкой Вани Дмитриенко: новый выпуск Comedy Club

31 марта в 21.00 в эфире Comedy Club на канале ТНТ выступит Ваня Дмитриенко — популярный певец, самый молодой обладатель «Золотого граммофона». Он расскажет о покупке квартиры в столице, а также поделится подробностями личной жизни, которая вызывает жгучий интерес у всех его поклонников.

Мало того — девушка Вани, блогер Саша Айс, тоже появится на программе. И ведущие — Павел Воля и Гарик Харламов, — конечно же, не упустят случая позлословить насчет разницы в возрасте влюбленных:

«Попахивает статейкой».

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Кроме того, в этом выпуске Comedy Club будут и другие звездные гости — Любовь Успенская с дочерью Татьяной. Словом, любителям дерзкого и острого юмора вечером 31 марта на ТНТ будет на что посмотреть!