«Кадетство» возвращается: для поклонников сериала — марафон ностальгии на «ЧЕ!»

Начиная с 1 апреля, поклонников легендарного сериала «Кадетство» ждет сюрприз — на канале «ЧЕ!» начнется марафон ностальгии: будут показаны все серии трогательной истории о жизни воспитанников Суворовского училища в начале нашего тысячелетия.

В этих подростков-кадетов в свое время влюблялись девчонки, а парням хотелось быть на них похожими. Главные роли в сериале исполнили Александр Головин, Артем Терехов, Иван Добронравов, Борис Корчевников, Павел Бессонов, Артур Сопельник, Аристарх Венес и Кирилл Емельянов.

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Сериал будет идти на канале «ЧЕ!» с 1 апреля, в 10.00.