Завершились съемки 9-го сезона «Мосгаза»

Съемки 9-го сезона культового сериала «Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова» с Андреем Смоляковым в главной роли подошли к концу. Кроме Смолякова, в новом сезоне зрители увидят таких звезд, как Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Андрей Мерзликин, Ольга Лерман. Режиссером этой части сериала стал Евгений Звездаков.

По сюжету, расследование нового дела вызывает недовольство начальства майора Черкасова — его даже собираются отстранить от работы. Да и сам он чувствует, что ему все труднее собраться — видимо, возраст. И тут появляется новый следователь — его играет Андрей Мерзликин.

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Как сложатся их отношения, что победит — опыт или молодость, зрители узнают из новых серий, которые скоро будут показаны в эфире Первого канала.