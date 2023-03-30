«Новые звезды в Африке» голодают, страдают от потопа и падают в обморок

Участникам шоу «Новые звезды в Африке» приходится проходить через тяжелые испытания, одно из самых сложных — голод. По всей вероятности, именно от голода потеряла сознание Мария Кравченко. Это произошло после испытания за монеты, в котором, кроме Кравченко, приняли участие Андрей Свиридов (Сильвестр из сериалов «Универ» и «СашаТаня»), Игорь Ознобихин и другие актеры.

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«Такая ситуация со мной впервые. Я впервые упала в обморок, тем более чтобы так серьезно. Ко мне подошел врач, я смогла сесть, потом встать. Единственно, у меня летали мошки перед глазами, но хотя бы уже не кружилась голова. Прикиньте, какая была отключка?» — поделилась своими впечатлениями Мария Кравченко.

Кому из звезд придется покинуть шоу на этой неделе, станет ясно в воскресенье в 19.00: достаточно включить канал ТНТ.