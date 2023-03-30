Закончились съемки новых «Папиных дочек»

Поклонники легендарных «Папиных дочек» скоро смогут увидеть новые серии полюбившегося проекта: завершились съемки сериала «Папины дочки. Новые». О том, что идут съемки, стало известно еще несколько месяцев назад. А теперь создатели объявили, что премьера состоится совсем скоро — осенью этого года. Первыми сериал увидят зрители канала СТС и платформы START.

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Теперь многодетный папа, которого бросила жена, — Веник. Дочек Веника (Филипп Бледный) сыграли Ева Смирнова («Вампиры средней полосы», «Чебурашка»), Вита Корниенко («Вампиры средней полосы», «Лучше, чем люди»), Полина Айнутдинова («Здоровый человек») и Полина Денисова («Два отца и два сына»). Режиссер Александр Жигалкин признается, что выбрать актрис было нелегкой задачей: