Волшебная история знакомства со Стиви Уандером: как Елена Ханга получила в подарок разговор с кумиром

В программу «Вкусно с Ляйсан» на канале ТВ-3 приходят звезды шоу-бизнеса, чтобы приготовить любимые блюда и заодно поделиться интересными историями из своего детства.
Блюдо из детства – бабушкин омлет
Елена Ханга. Фото: канал ТВ-3
На этот раз гостьей шоу стала Елена Ханга. «Этой женщиной я восхищаюсь. Во многом она для меня учитель», — так представила героиню своего кулинарного шоу Ляйсан Утяшева. Популярная ведущая поделилась «семейным» рецептом омлета с яблоками. А появился он просто: в детстве Елена занималась теннисом и после школы ездила на тренировки.
«Когда я приходила домой, бабушка должна была быстро мне сделать какое-то блюдо, но не тяжелое, не мясо с картошкой, после которого тебе спать хочется. В то же время оно должно быть сытное. И омлет с яблоками был оптимальным вариантом», — объяснила она.
На тренировки – через всю Москву
Такой подпитки хватало на весь день. А будущей знаменитости это было необходимо.
«Я жила в Черемушках, — поделилась Ханга. — Мне надо было сесть на метро, за час доехать до «Динамо». Мне было лет 10, я ездила сама. Бабушка вначале ездила со мной, за руку водила. Но она понимала, что не выдержит каждый день. И тогда она стала меня постепенно приучать. Говорила: поедешь одна. А сама садилась в соседний вагон и проверяла, как я еду. Когда она убедилась, что я не сбиваюсь с пути, тогда начала отпускать меня одну».
«Вот мой телефон, звони»: невероятное знакомство со Стиви Уандером
Елена Ханга и Ляйсан Утяшева на шоу. Фото: канал "ТВ-3"
Утром школа, днем теннис, а вечером — джаз!
«У нас дома звучала музыка, которую любила моя мама. Это джаз. Я выросла на Элле Фицджеральд, на Луи Армстронге, на Рэе Чарльзе», — рассказала телеведущая.
Но самым любимым исполнителем Ханга называет Стиви Уандера. И с ним-то у нее приключилась совершенно волшебная история:
«Мне уже было 25 лет, я первый раз поехала в Америку. И друзья сделали мне подарок. Меня пригласили на радиостанцию и спросили, какой ваш любимый певец. Конечно же, Стиви Уандер! Тогда была очень популярна песня I Just Called to Say I Love You. И они говорят: сюрприз. Звонят, и я слышу: «Это Стиви Уандер». Я так оторопела! Мы пообщались. И на прощание он говорит: вот мой телефон, звони».
Со звездами театра «Ромэн»
Почему Елена Ханга не любила себя в детстве, как оказалась на одной сцене с артистами легендарного цыганского театра «Ромэн», кто впервые пригласил ее на телевидение? Ответы на все эти вопросы можно узнать, посмотрев свежий выпуск шоу «Вкусно с Ляйсан». Кстати, там же звезды расскажут, как состоялось их знакомство и зачем Елена Ханга окончила кулинарные курсы.
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Включайте ТВ-3 по субботам в 9.30 утра — там звезды делятся любимыми рецептами и эксклюзивными историями о своей молодости. Героями следующих выпусков шоу станут не менее популярные персонажи - Наталья Гасанханова, Алла Духова, Глюкоза, Наталия Медведева, Татьяна Котова.