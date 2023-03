Волшебная история знакомства со Стиви Уандером: как Елена Ханга получила в подарок разговор с кумиром

Утром школа, днем теннис, а вечером — джаз!

Но самым любимым исполнителем Ханга называет Стиви Уандера. И с ним-то у нее приключилась совершенно волшебная история:

«Мне уже было 25 лет, я первый раз поехала в Америку. И друзья сделали мне подарок. Меня пригласили на радиостанцию и спросили, какой ваш любимый певец. Конечно же, Стиви Уандер! Тогда была очень популярна песня I Just Called to Say I Love You. И они говорят: сюрприз. Звонят, и я слышу: «Это Стиви Уандер». Я так оторопела! Мы пообщались. И на прощание он говорит: вот мой телефон, звони».