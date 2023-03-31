Волшебная история знакомства со Стиви Уандером: как Елена Ханга получила в подарок разговор с кумиром

На этот раз гостьей шоу стала Елена Ханга. «Этой женщиной я восхищаюсь. Во многом она для меня учитель», — так представила героиню своего кулинарного шоу Ляйсан Утяшева. Популярная ведущая поделилась «семейным» рецептом омлета с яблоками. А появился он просто: в детстве Елена занималась теннисом и после школы ездила на тренировки.

«Когда я приходила домой, бабушка должна была быстро мне сделать какое-то блюдо, но не тяжелое, не мясо с картошкой, после которого тебе спать хочется. В то же время оно должно быть сытное. И омлет с яблоками был оптимальным вариантом», — объяснила она.

На тренировки – через всю Москву

Такой подпитки хватало на весь день. А будущей знаменитости это было необходимо.

«Я жила в Черемушках, — поделилась Ханга. — Мне надо было сесть на метро, за час доехать до «Динамо». Мне было лет 10, я ездила сама. Бабушка вначале ездила со мной, за руку водила. Но она понимала, что не выдержит каждый день. И тогда она стала меня постепенно приучать. Говорила: поедешь одна. А сама садилась в соседний вагон и проверяла, как я еду. Когда она убедилась, что я не сбиваюсь с пути, тогда начала отпускать меня одну».

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