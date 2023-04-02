«Может быть комиком»: выдвинута неожиданная версия о личности Мандрила из «Маски»

Шоу «Маска» потихоньку подходит к своей кульминации, а яркий и харизматичный Мандрил не перестает удивлять зрителей новыми номерами. Если говорить о подсказках, то этот персонаж признается, что в юности был немного робким. Хотя ему говорили, что парень он заметный и в будущем достигнет больших высот.

«Моя робость выражалась в том, что я носил строгие темные костюмы. И в этом мы, как ни с кем другим, похожи с Филиппом. И прически похожи. Иногда я думаю, что мы близнецы, которых разлучили в детстве», - заявил в одном из выпусков Мандрил.

Судя по подсказкам, герою явно не откажешь в самоиронии.