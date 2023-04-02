«Может быть комиком»: выдвинута неожиданная версия о личности Мандрила из «Маски»

Шоу «Маска» потихоньку подходит к своей кульминации, а яркий и харизматичный Мандрил не перестает удивлять зрителей новыми номерами. Если говорить о подсказках, то этот персонаж признается, что в юности был немного робким. Хотя ему говорили, что парень он заметный и в будущем достигнет больших высот.
«Моя робость выражалась в том, что я носил строгие темные костюмы. И в этом мы, как ни с кем другим, похожи с Филиппом. И прически похожи. Иногда я думаю, что мы близнецы, которых разлучили в детстве», - заявил в одном из выпусков Мандрил.
Судя по подсказкам, герою явно не откажешь в самоиронии.
И еще одна интересная деталь – у этого персонажа были достижения в баскетболе. В числе версий по поводу кандидатуры Мандрила звучали имена Павла Прилучного, Николая Баскова, Юрия Музыченко, Азамата Мусагалиева, Евгения Папуанашвили.
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Певица ANSE. Фото: соцсети
У певицы ANSE также есть предположение, кто же скрывается под этой маской. Артистка считает, что это Александр Ревва, поскольку у Мандрила хорошее чувство юмора, а значит, он может быть комиком.
Кроме того, человек, прячущийся под маской, поющий, с очень красивым тембром голоса. А Ревва тоже поет. К тому же Мандрил очень комфортно чувствует себя на сцене. И понятно, что он стоит там не первый раз.
«Для многих блогеров, которые также поют, сцена в новинку, и они не так раскрепощенно на ней себя чувствуют. И по тому, как Мандрил держит руки, разговаривает, жестикулирует, можно подумать, что перед нами – именно Александр Ревва. Да и тембр голоса Мандрила также похож на тембр Александра», - отметила ANSE.