Новое шоу «СуперЖенщина» на канале ТВ-3: выбираем лучшую хозяйку со Светланой Пермяковой

В Москве завершились съемки нового шоу для телеканала ТВ-3 — «СуперЖенщина». Вести домашнее хозяйство — мастерство, требующее немалых умений и навыков. «СуперЖенщина» — шоу в формате викторины.

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Участницам предстоит пройти сложные испытания, которые позволят продемонстрировать свои знания в области домашнего хозяйства. Будут и практические задания. А победительница получит денежный приз и право называться СуперЖенщиной. Помогать в этом гостьям шоу будет ведущая Светлана Пермякова. Актриса поделилась своими эмоциями от работы над проектом:

«КомандаТВ-3 отличная, ребята — большие профессионалы, за что всем отдельное спасибо! Проект получается классным, душевным, я думаю, очень понравится нашим дорогим телезрительницам, ведь каждая из нас — СуперЖенщина».

Мне очень понравились участницы: целеустремленные, красивые, с огромной базой знаний за плечами. Что греха таить: я как домохозяйка открываю сама для себя много нового и интересного, того, что обязательно применю дома, в быту и на кухне. Некоторые из них многодетные мамы, у кого-то по пять детей, и я в приятном шоке от того, как эти девушки прекрасно выглядят».