Неожиданный финал: заключительный сезон сериала «Ольга» принесет много сюрпризов

10 апреля поклонников комедийного сериала «Ольга» ждут новые встречи с любимыми героями: на канале ТНТ начинается пятый сезон популярного проекта. Сериал рассказывает историю матери-одиночки Ольги Терентьевой – сильной и независимой женщины, на плечах который – забота не только о детях, но и об отце-алкоголике, и о других близких.

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Первые серии были показаны еще в 2016 году. Пятый сезон станет финальным, причем авторы сериала обещают абсолютно неожиданное завершение всех сюжетных линий. Заключительный сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 10 апреля, в 20.00.