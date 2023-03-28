Анна Хилькевич назвала «Модные игры» «событием сезона»: премьера шоу

Телеканал ТНТ представляет зрителям новый сезон шоу «Модные игры». Теперь программу ведет Анна Хилькевич – звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «Влюбись, если сможешь». Отвечать за порядок в мире модных образов вот уже третий сезон будут fashion-блогер Карина Нигай и звездный стилист и дизайнер Алина Герман. Что же касается мужского взгляда на модные образы, то его будут представлять певец и блогер Давид Манукян, телеведущий Вячеслав Макаров, певец Анатолий Цой, спортивный блогер Алексей Столяров, музыкант и блогер Егор Шип, шоумен Олег Верещагин, актер Вячеслав Чепурченко и другие звезды.

Зрителей ждут встречи с известными гостями: на «Модные игры» придут фигуристка Анна Погорилая, телеведущая Ассоль, актриса Аня Резник и многие другие. Анна Хилькевич не скрывает, что ей очень интересно вести такое захватывающее шоу:

«Несмотря на то, что в шоу «Модные игры» по сути идет соревнование между профессионалами и любителями, всех конкурсантов можно смело называть профи, ведь у каждого свое видение и свой стиль. Лично я с интересом буду следить за их битвой, может, даже украду пару лайфхаков для себя, тем более что надвигается весна – время новых смелых луков. Всех, кто любит моду и стиль, приглашаю к экранам, я вас уверяю, наша премьера обязательно станет событием сезона!»

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Смотрите премьеру нового сезона шоу «Модные игры» по субботам в 9.30 на телеканале ТНТ.