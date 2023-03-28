«Это будет знатная охота!»: премьера уникального шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

1 апреля зрители канала ТНТ увидят уникальное шоу – «Экстрасенсы. Битва сильнейших». За звание лучшего будут сражаться 9 самых сильных магов, колдунов и медиумов. В каждом выпуске их ждут новые испытания. Победителя определят члены жюри, зрители и сами участники шоу.

В числе тех, кому предстоит бороться за победу, - братья-медиумы Александр Шепс и Олег Шепс, прорицатель Константин Гецати, чернокнижник Дмитрий Матвеев, ведьмы Виктория Райдос, Надежда Шевченко, Марьяна Романова, ясновидящая Лина Джебисашвили и темный маг Влад Череватый.

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«Я думаю, что это будет знатная охота, знатная битва. Даже то, что я уже видел — искры летят», - признался ведущий шоу, Марат Башаров.

Премьеру проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» смотрите с 1 апреля, в 19.30 на телеканале ТНТ.