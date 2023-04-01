Самые яркие вокалисты, уже застолбившие себе место в новом сезоне шоу «Голос»

Невероятные приключения бразильцев в России продолжаются - множество футболистов из этой страны уже получили гражданство РФ, а теперь латиноамериканские парни хотят получить еще и любовь российских меломанов. В команду Антона Беляева пришел Рикардо Родригес (кстати, полный тезка футболиста сборной Швейцарии) - вокалист из солнечного Рио.

Пляжам и футболу он предпочел местную консерваторию Cora Pavan Caparelli, которую успешно окончил: обучился петь, играть на барабанах и начал музыкальную карьеру. А потом его занесло в Россию - здесь Рикардо встретил русскую красавицу и не смог вернуться домой. У нас он живет 11 лет и неплохо говорит на языке Пушкина. Бразилец пел шлягер Эдуарда Хиля «Пора в путь-дорогу» на конкурсе «Дорога в Ялту», а в «Голос» попал благодаря хиту Mas Que Nada из репертуара Сержио Мендеса и The Black Eyed Peas.

Денис Примак (17 лет, Тирасполь)