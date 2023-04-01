Самые яркие вокалисты, уже застолбившие себе место в новом сезоне шоу «Голос»

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Слепые прослушивания шоу «Голос» продолжаются, одаренные артисты разных возрастов, полов и национальностей бьются за право стать участником одной из команд.

Впереди еще несколько этапов отбора, но зрителям уже запомнились некоторые колоритные претенденты, сумевшие привлечь внимание наставников. Представляем пятерку наиболее ярких из них.

Маша Мэй (16 лет, Москва)

Фото: Первый канал

Ну куда теперь без блогеров? Ни один приличный телепроект без них не обходится. Вот и «Голос» прирос наконец популярной в соцсетях девушкой. Маша Мэй - поющая харизматичная блондинка - хорошо известна в соцсетях, десятки тысяч подписчиков следят за тем, как она исполняет кавер-версии известных хитов. Вдохновленная лестными оценками своих фанатов, Маша решила выйти на многомиллионную аудиторию. В проект Мэй зашла с беспроигрышным хитом - песней Адель Rolling In The Deep - и отправилась в итоге в команду Владимира Преснякова.

Рикардо Родригес (38 лет, Рио-де-Жанейро)

Фото: Первый канал

Невероятные приключения бразильцев в России продолжаются - множество футболистов из этой страны уже получили гражданство РФ, а теперь латиноамериканские парни хотят получить еще и любовь российских меломанов. В команду Антона Беляева пришел Рикардо Родригес (кстати, полный тезка футболиста сборной Швейцарии) - вокалист из солнечного Рио.

Пляжам и футболу он предпочел местную консерваторию Cora Pavan Caparelli, которую успешно окончил: обучился петь, играть на барабанах и начал музыкальную карьеру. А потом его занесло в Россию - здесь Рикардо встретил русскую красавицу и не смог вернуться домой. У нас он живет 11 лет и неплохо говорит на языке Пушкина. Бразилец пел шлягер Эдуарда Хиля «Пора в путь-дорогу» на конкурсе «Дорога в Ялту», а в «Голос» попал благодаря хиту Mas Que Nada из репертуара Сержио Мендеса и The Black Eyed Peas.

Денис Примак (17 лет, Тирасполь)

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

В многонациональную компанию «Голоса» в этом году затесался и школьник из Молдавии. Денис переехал из Тирасполя в Москву с родителями и теперь живет и учится в подмосковном Щелкове.

Парень поет с девяти лет, очень активен, энергичен, солирует в джазовой группе «Триумф» и регулярно штурмует музыкальные фестивали и передачи: приходил в передачу «Доброе утро, малыши!», выигрывал конкурсы «Волшебный мир искусства», «Золотое сечение», «Звездопад талантов», был призером фестиваля «Бегущая по волнам», стал лауреатом благотворительного проекта «Поколение М». Полина Гагарина уговорила парня пойти к ней в команду, напомнив о своих материнских и педагогических качествах: «Я педагог, моему сыну 16 лет».

Таис Урумидис (47 лет, Сочи)

Фото: Первый канал

Как и комик Демис Карибидис, Таис относится к греческой диаспоре и является, пожалуй, самой опытной участницей 11-го сезона «Голоса». Таис окончила Гнесинку и МПГУ, преподает вокал в ГИТИСе. При этом Урумидис - действующая артистка, регулярно выступает с концертами, исполняя джаз и соул, обладает сильным голосом характерного «черного окраса» (этим она напоминает Мариам Мерабову, участницу третьего сезона «Голоса» и шоу «Три аккорда»).

А еще Таис имеет хороший опыт выступлений в телепроектах: «Артист», «Ну-ка, все вместе!» и других - то есть в рамках шоу чувствует себя более чем уверенно. Вопрос только в том, какую помощь сможет оказать Полина Гагарина такой сильной подопечной?

Николай Щерба (24 года, Екатеринбург)

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

«Уральский самоцвет» Николай Щерба попал в проект, исполнив компиляцию из двух хитов - I Will Survive Глории Гейнор и Survivor группы Destiny’s Child. Он тоже не человек с улицы. Артист солирует в Уральском театре эстрады, хотя запросто мог быть чиновником, поскольку окончил факультет государственного и муниципального управления в Уральском институте управления РАНХиГС. Артистическое победило бюрократическое, поэтому теперь Щерба поет в мюзиклах, кавер-группе Ivory. «Всем артистам интересно поработать с Антоном Беляевым, - признается Николай. - Он очень крутой музыкант!».

  • «Голос-11»
  • По пятницам/21.45

Читайте также