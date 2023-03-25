Стилист Киркорова покажет гардеробную поп-короля, а костюмер Бузовой впервые прокомментирует ее эпатажные луки

25 марта канал «Муз-ТВ» покажет документальный фильм «Снимите это немедленно: стиль звезд», который раскроет многие фэшн-тайны наших селебрити. Почему знаменитости тратят безумные деньги на наряды, которые выглядят далеко не так же дорого, как стоят? В какой момент выходы звезд на красные дорожки превратились во фрик-шоу? На что шли артисты в девяностые, чтобы раздобыть дефицитные наряды? Журналисты узнали все самые горячие подробности у стилистов наших кумиров.

Изучать историю стиля российской эстрады можно по нарядам Филиппа Киркорова. Поп-король в разные периоды своей карьеры был то в образе простого романтика, то звезды бразильского карнавала, то помолодевшего модника в татуировках. В 1989 году он впервые отправляется на сольные гастроли и появляется на фестивале «Песня года». Как отмечают эксперты, Филипп Киркоров в те годы – это «Майкл Джексон, помноженный на Аллу Борисовну Пугачеву».

Но если в тот период артист зачастую копировал имидж западных поп-икон, то вскоре Филипп решил: пришло время задавать тренды самому. И начал тратить баснословные суммы на образы, скупая все коллекции всемирно известных брендов. Эксперты считают, что этим, в каком-то смысле, он сам загнал себя в модную ловушку.

«По-моему, уже можно было целую страну проинвестировать», - отмечет Киркоров.

Для своих нарядов Филипп создал костюмерную королевских размеров, экскурсию по которой журналистам «Муз-ТВ» провел стилист поп-короля Максим Ануфриенко.

«Добро пожаловать в святая из святых, в гардероб Филиппа Киркорова, который занимает площадь больше тысячи квадратных метров, количество единиц одежды – 300 тысяч, только обуви – 7 тысяч единиц», - говорит стилист.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».