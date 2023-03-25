Стилист Киркорова покажет гардеробную поп-короля, а костюмер Бузовой впервые прокомментирует ее эпатажные луки

25 марта канал «Муз-ТВ» покажет документальный фильм «Снимите это немедленно: стиль звезд», который раскроет многие фэшн-тайны наших селебрити. Почему знаменитости тратят безумные деньги на наряды, которые выглядят далеко не так же дорого, как стоят? В какой момент выходы звезд на красные дорожки превратились во фрик-шоу? На что шли артисты в девяностые, чтобы раздобыть дефицитные наряды? Журналисты узнали все самые горячие подробности у стилистов наших кумиров.
Изучать историю стиля российской эстрады можно по нарядам Филиппа Киркорова. Поп-король в разные периоды своей карьеры был то в образе простого романтика, то звезды бразильского карнавала, то помолодевшего модника в татуировках. В 1989 году он впервые отправляется на сольные гастроли и появляется на фестивале «Песня года». Как отмечают эксперты, Филипп Киркоров в те годы – это «Майкл Джексон, помноженный на Аллу Борисовну Пугачеву».
Но если в тот период артист зачастую копировал имидж западных поп-икон, то вскоре Филипп решил: пришло время задавать тренды самому. И начал тратить баснословные суммы на образы, скупая все коллекции всемирно известных брендов. Эксперты считают, что этим, в каком-то смысле, он сам загнал себя в модную ловушку.
«По-моему, уже можно было целую страну проинвестировать», - отмечет Киркоров.
Для своих нарядов Филипп создал костюмерную королевских размеров, экскурсию по которой журналистам «Муз-ТВ» провел стилист поп-короля Максим Ануфриенко.
«Добро пожаловать в святая из святых, в гардероб Филиппа Киркорова, который занимает площадь больше тысячи квадратных метров, количество единиц одежды – 300 тысяч, только обуви – 7 тысяч единиц», - говорит стилист.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также в фильме «Снимите это немедленно: стиль звезд» зрители узнают, как знаменитостям в лихие девяностые при тотальном дефиците удавалось доставать эксклюзивные луки, и как в нулевые брендомания охватила всех без исключения.
Например, в архиве канала было найдено интервью молодого Сергея Жукова из «Руки Вверх!» Он вспомнил, как в начале карьеры друзья смеялись над его образом. Артист объясняет: в нулевые скупать бренды в дорогих бутиках было не только развлечением для богатых, но и необходимостью: не хочешь быть серой мышью – выворачивай кошелек.
«Когда я начал заниматься в вокальной студии, играть в рок-группе и так далее, все стали мне говорить: «Ты колхозник! На тебе, майку Chanel, выступи в ней». Я думал: «Вау, у меня майка Chanel. Ну все, модный, значит», - вспоминает Жуков.
Кроме того, в новой документальной премьере будет рассказано, кто одевает звезд на красные дорожки. Впервые стилист Ольги Бузовой Никита Карстен прокомментирует эпатажные луки поп-принцессы, каждый раз будоражащие поклонников и журналистов. Особенно бурную реакцию в Сети вызвал выход Ольги в обтягивающем платье в пол с рукавами-перчатками лазурного цвета, в таком буквально за неделю до Ольги на публике появилась американская звезда Ким Кардашьян. Что это было? Плагиат, хайп или ошибка стилиста?
«Это был кич, то есть это была такая шутка, можно сказать, как посмеяться над социумом. Мне кажется, она отлично удалась. Это была моя идея. Причем я очень долго ее уговаривал на это. Я говорил: «Оль, это будет очень обсуждаемо, обсуждаемо в каких-то нереальных масштабах», - поясняет Карстен.
Узнайте эти и другие подробности в документальной премьере «Снимите это немедленно: стиль звезд» - 25 марта в 16:00 на канале «Муз-ТВ».