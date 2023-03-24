«Я потерял контроль над собой»: Денис Лебедев устроил стычку с Игорем Ознобихиным в шоу «Новые звезды в Африке»

В свежем выпуске шоу «Новые звезды в Африке» от 26 марта зрители увидят, как из-за голода меняется эмоциональное состояние участников.
Так, Мария Погребняк подвергла опасности свою жизнь, а всегда спокойный Денис Лебедев неожиданно потерял контроль и напал на Игоря Ознобихина.
«Я был просто взбешен. Я потерял контроль на собой», — описывает ситуацию боксер.
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Кроме этого, в проекте появился новый игрок, который сразу примкнул к одной из коалиций. Речь идет о комике Дмитрии Кожоме. Экс-резидент Comedy Club, не раздумывая, присоединился к товарищам из «юмористического цеха».
Голосование на вылет вновь показало, что участники продолжают играть в сложную «многоходовку», чтобы устранить сильных соперников. Но сработают ли планы двух коалиций звездного лагеря — большой вопрос.
Смотрите шоу «Новые звезды в Африке» — 26 марта в 19:00 на канале ТНТ.