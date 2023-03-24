«Я потерял контроль над собой»: Денис Лебедев устроил стычку с Игорем Ознобихиным в шоу «Новые звезды в Африке»

В свежем выпуске шоу «Новые звезды в Африке» от 26 марта зрители увидят, как из-за голода меняется эмоциональное состояние участников.

Так, Мария Погребняк подвергла опасности свою жизнь, а всегда спокойный Денис Лебедев неожиданно потерял контроль и напал на Игоря Ознобихина.

«Я был просто взбешен. Я потерял контроль на собой», — описывает ситуацию боксер.

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