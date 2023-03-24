«Выключаю мозг, включаю Бузову»: поп-звезда проверила свою интуицию в музыкальном шоу ТНТ

Вечером 25 марта на канале ТНТ стартует третий сезон шоу «Музыкальная интуиция». В новом выпуске за победу будут соревноваться команда Ольги Бузовой, в которой Антон Шастун и Артем Муратов всегда готовы поддерживать своего капитана, и команда Стаса Костюшкина с не менее сильной поддержкой от Марины Кравец и Михаила Белянина.

Задача звездных гостей не поменялась: им предстоит угадать, кто из десяти незнакомцев умеет петь, а кто только притворяется. В новом сезоне у игроков впервые появится возможность услышать реальный голос человека в третьем раунде после прослушивания его демозаписи. Как и прежде, с девятью вокалистами участники смогут познакомиться сразу, а вот десятый — джокер — останется сюрпризом до финального этапа, в котором капитаны команд вынуждены будут петь сами.

В финальном раунде Костюшкин исполнит песню «Женщина, я не танцую», а Бузова споет «Розовые очки». Но какого партнера выберут себе капитаны команд и окажутся ли эти дуэты удачными? В десятке людей, выдающих себя за вокалистов, окажется немало интересных личностей. Например, Елена, которая пришла на шоу только потому, что написала Стасу Костюшкину трек, а он ей не ответил. Или Никита — полуобнаженный красавчик, завораживающий взгляды участников и зрителей.

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