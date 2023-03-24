«Выключаю мозг, включаю Бузову»: поп-звезда проверила свою интуицию в музыкальном шоу ТНТ

Вечером 25 марта на канале ТНТ стартует третий сезон шоу «Музыкальная интуиция». В новом выпуске за победу будут соревноваться команда Ольги Бузовой, в которой Антон Шастун и Артем Муратов всегда готовы поддерживать своего капитана, и команда Стаса Костюшкина с не менее сильной поддержкой от Марины Кравец и Михаила Белянина.
Задача звездных гостей не поменялась: им предстоит угадать, кто из десяти незнакомцев умеет петь, а кто только притворяется. В новом сезоне у игроков впервые появится возможность услышать реальный голос человека в третьем раунде после прослушивания его демозаписи. Как и прежде, с девятью вокалистами участники смогут познакомиться сразу, а вот десятый — джокер — останется сюрпризом до финального этапа, в котором капитаны команд вынуждены будут петь сами.
В финальном раунде Костюшкин исполнит песню «Женщина, я не танцую», а Бузова споет «Розовые очки». Но какого партнера выберут себе капитаны команд и окажутся ли эти дуэты удачными? В десятке людей, выдающих себя за вокалистов, окажется немало интересных личностей. Например, Елена, которая пришла на шоу только потому, что написала Стасу Костюшкину трек, а он ей не ответил. Или Никита — полуобнаженный красавчик, завораживающий взгляды участников и зрителей.
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«Я провела анализ и поняла, что, когда я реально выключаю мозг, включаю Бузову, первая мысль, которая у меня возникает: она всегда правдивая. Потом я начинаю думать, и как только я совершаю эту ошибку — все, интуиция пропадает», — призналась Ольга.
«Я могу по росту определить тембр голоса: невысокий рост, скорее всего, это тенор, высокий человек — это низкий голос. Чисто физиология, меня в консерватории научили. А вот если, например, пацан-культурист — у него короткое дыхание, потому что есть пресс, и, скорее всего, он вообще не вокалист», — поделился своими хитростями Стас.
Напомним, звезды соревнуются за денежный приз, а весь выигрыш перечисляется в фонд «Детские сердца» и хоспис «Дом радужного детства».
Смотрите шоу «Музыкальная интуиция» — 25 марта в 21:00 на канале ТНТ.