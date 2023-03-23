Это будет мощно: «Камызяки» спародируют «Конфетку» в вернувшемся в эфир шоу «Концерты»

Вечером 26 марта на канале ТНТ стартует второй сезон шоу «Концерты» — масштабного проекта, в котором топовые комики объединились в коллективы, чтобы по очереди удивлять зрителей мощнейшими юмористическими перфомансами. Ведущий — Евгений Чебатков.
В стартовом выпуске нового сезона на сцену выйдут «Камызяки» — команда, которая шокирует не только юмором, но и порой весьма внезапным эпатажем. В этот раз без него тоже не обойдется: Азамат Мусагалиев и Ко сразу же зададут высочайшую планку, отправив на сцену настоящую цирковую труппу. Уровень перфоманса поддержит Денис Дорохов, который устроит шоу перевоплощений. Комик сначала разогреет зал превращением в звезду нескольких сериалов ТНТ, а затем идеально изобразит Марину Кравец.
Самую мощную часть своего концерта «Камызяки» приберегут на финал, поэтому их выступление обязательно нужно досмотреть до конца. И без того мощный состав команда усилит сразу несколькими звездными «легионерами» для масштабной пародии на шоу «Конфетка». Помогать команде Азамата Мусагалиева «прожаривать» передачу Гарика Мартиросяна и Марины Кравец будут певцы, актеры, комики и даже абсолютно случайный человек из зала. Сами ведущие музыкального проекта тоже появятся на сцене, чтобы предъявить «камызякам» претензии за их дерзкую пародию.
«Новый сезон — это новые команды, готовые покорить аудиторию своим юмором. Вы увидите огромное разнообразие комедийных стилей! Все «дебютанты» у нас очень разные — молодые новички, старички-новички и новички-легенды. Честно сказать, на съемках они просто обрушили на нас поток своих шуток, и я бы хотел предупредить телезрителей, чтобы они включали новый сезон «Концертов» осторожнее! Это дерзко, мощно, смешно», — говорит ведущий проекта Евгений Чебатков.
Смотрите дебютный выпуск второго сезона шоу «Концерты» — 26 марта в 21:00 на канале ТНТ.