Это будет мощно: «Камызяки» спародируют «Конфетку» в вернувшемся в эфир шоу «Концерты»

Вечером 26 марта на канале ТНТ стартует второй сезон шоу «Концерты» — масштабного проекта, в котором топовые комики объединились в коллективы, чтобы по очереди удивлять зрителей мощнейшими юмористическими перфомансами. Ведущий — Евгений Чебатков.

В стартовом выпуске нового сезона на сцену выйдут «Камызяки» — команда, которая шокирует не только юмором, но и порой весьма внезапным эпатажем. В этот раз без него тоже не обойдется: Азамат Мусагалиев и Ко сразу же зададут высочайшую планку, отправив на сцену настоящую цирковую труппу. Уровень перфоманса поддержит Денис Дорохов, который устроит шоу перевоплощений. Комик сначала разогреет зал превращением в звезду нескольких сериалов ТНТ, а затем идеально изобразит Марину Кравец.