«Богини» попытались повторить образы Наталии Орейро из «Дикого ангела»

Вечером 26 марта на канале «Суббота!» покажут спецвыпуск фэшн-реалити «Богиня», в котором девушкам предстоит повторить образ Наталии Орейро из сериала «Дикий ангел».

Обычно в этой передаче участницы за три часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который покорит эксперта Даниила Грачева и блогеров Романа Каграманова и Марию Миногарову. Героинями нового эпизода стали поэтесса Лаура Алтынбекова из Казахстана, певица Kleo из Саратовской области и ведущая мероприятий Ольга Можайцева из Зеленограда. Девушкам необходимо воссоздать любой из образов Милагрос из аргентинского сериала «Дикий ангел».

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