«Все мое тело дрожало от волнения»: Таисия Повалий расплакалась на шоу «Моя мелодия»

Вечером 24 марта на канале «Россия 1» покажут новый выпуск музыкального шоу «Моя мелодия». Эта передача, в которой звездам готовят незабываемые музыкальные сюрпризы, напоминающие о былых годах.
И вновь в пятницу, во втором выпуске шоу, каждого звездного героя, сидящего в кресле, окутают воспоминаниями их «тайные песни». Гостями программы стали Геннадий Хазанов, Ильдар Абдразаков, Любовь Успенская, Алексей Глызин, Ярослав Сумишевский и Таисия Повалий. Когда за их спинами откроется занавес, прозвучит мелодия и начнется действо, звезд ждут только добрые переживания и неожиданные, но всегда теплые встречи, ведь шоу «Моя мелодия» о любви и крепкой дружбе.
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«Я совершенно не представлял, куда я попаду, что со мной будут делать, кого я увижу. Все что угодно мог предположить, но не то, что в итоге произошло на съемке! А когда уже увидел всех на сцене, подумал: «Боже мой, до чего я дожил! Разве я мог мечтать об этом?!» Признаюсь, шоу «Моя мелодия» получилось меня удивить», — признался Геннадий Хазанов.
«Когда я сел в кресло, очень волновался. У меня было ощущение, будто мне сейчас самому нужно будет что-то петь. А что, я еще не знаю. Это как во снах, которые обычно снятся певцам: прибегаешь в театр, выходишь на сцену и понимаешь, что это другой театр, или что не знаешь партию, которую тебе нужно исполнять. И на съемке у меня было схожее чувство», — поделился Ильдар Абдразаков.
«В прозвучавшей для меня мелодии очень много моей жизни, моих чувств, событий определенного периода моей жизни. На съемках шоу была необыкновенная аура, но все мое тело дрожало от волнения, и не расплакаться было невозможно», — рассказала Таисия Повалий.
Смотрите шоу «Моя мелодия» — по пятницам в 21:30 на канале «Россия 1».