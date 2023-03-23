«Все мое тело дрожало от волнения»: Таисия Повалий расплакалась на шоу «Моя мелодия»

Вечером 24 марта на канале «Россия 1» покажут новый выпуск музыкального шоу «Моя мелодия». Эта передача, в которой звездам готовят незабываемые музыкальные сюрпризы, напоминающие о былых годах.

И вновь в пятницу, во втором выпуске шоу, каждого звездного героя, сидящего в кресле, окутают воспоминаниями их «тайные песни». Гостями программы стали Геннадий Хазанов, Ильдар Абдразаков, Любовь Успенская, Алексей Глызин, Ярослав Сумишевский и Таисия Повалий. Когда за их спинами откроется занавес, прозвучит мелодия и начнется действо, звезд ждут только добрые переживания и неожиданные, но всегда теплые встречи, ведь шоу «Моя мелодия» о любви и крепкой дружбе.

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«Я совершенно не представлял, куда я попаду, что со мной будут делать, кого я увижу. Все что угодно мог предположить, но не то, что в итоге произошло на съемке! А когда уже увидел всех на сцене, подумал: «Боже мой, до чего я дожил! Разве я мог мечтать об этом?!» Признаюсь, шоу «Моя мелодия» получилось меня удивить», — признался Геннадий Хазанов.