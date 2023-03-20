«Уходила с дичайшей болью»: как Виктория Дайнеко покинула «Маску» из-за экс-возлюбленного

На шоу «Маска» рассекретили еще одного персонажа. На этот раз свое настоящее лицо показал Феникс, под красочным оперением которого пряталась певица Виктория Дайнеко. Причем Алексей Воробьев, входящий в состав жюри, признался, что узнал Викторию с первых же нот.

Когда-то, в 2011 году эта пара встречалась, но спустя чуть меньше года влюбленные расстались. В 2019 году они пробовали войти в одну реку дважды, но снова ничего не получилось, поскольку Алексей все усилия направлял на карьеру, а Виктория хотела семейного счастья.

Неудивительно, что Алексей Воробьев просто не смог не угадать певицу, с которой когда-то вместе музицировал. Но тем не менее артист проголосовал за то, чтобы Феникс покинул проект.