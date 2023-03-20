«Уходила с дичайшей болью»: как Виктория Дайнеко покинула «Маску» из-за экс-возлюбленного

На шоу «Маска» рассекретили еще одного персонажа. На этот раз свое настоящее лицо показал Феникс, под красочным оперением которого пряталась певица Виктория Дайнеко. Причем Алексей Воробьев, входящий в состав жюри, признался, что узнал Викторию с первых же нот.
Когда-то, в 2011 году эта пара встречалась, но спустя чуть меньше года влюбленные расстались. В 2019 году они пробовали войти в одну реку дважды, но снова ничего не получилось, поскольку Алексей все усилия направлял на карьеру, а Виктория хотела семейного счастья.
Неудивительно, что Алексей Воробьев просто не смог не угадать певицу, с которой когда-то вместе музицировал. Но тем не менее артист проголосовал за то, чтобы Феникс покинул проект.
Алексей Воробьев. Фото: телеканал НТВ
«Нужно сделать выбор, очень не хочется этого делать, клянусь. Я на сто процентов уверен, что под маской Феникса находится артистка, которую я слишком хорошо знаю, чтобы не узнать ее голос.
Раз уж это шоу называется «Маска», и на мой взгляд, я разгадал эту маску, я все же сделаю выбор. Я хочу, чтобы маску снял Феникс. Феникс, я тебя обожаю, люблю до безумия», - признался Алексей.
Потом он еще раз попросил прощения у Виктории за то, что раскрыл ее личность на проекте, но певица оставила реплику бывшего возлюбленного без ответа.
К слову, сейчас Виктория все свои силы вкладывает не в личную жизнь, а в творчество. И участие в шоу «Маска» - это один из дополнительных способов заявить о себе.
Как призналась певица, когда она только впервые увидела костюм Феникса, то он сразу же запал ей в душу. Артистку совсем не испугала маломобильность наряда.
- Что для вас стало самым сложным во время репетиций и выступлений? – спросила Teleprogramma.pro у Виктории.
- Прежде всего это мой красивый костюм. У Феникса оказались очень тяжелые крылья. И первое время я уходила с дичайшей болью, просто постояв немного на репетиции. Потом, конечно, и я, и моя спина привыкли, но все равно это было тяжело.
Кроме этого, после первой репетиции у меня сложилось ощущение клаустрофобии.
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Виктория Дайнеко в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
Еще одна проблема – это сильно ограниченный обзор. По сути, я видела перед собой только пол. А для того, чтобы увидеть жюри и зрителей, надо было поднять голову. При этом мне казалось, что на видео это выглядит не очень красиво, поэтому я старалась не очень часто так делать.
В какой-то момент на клюве моей маски стерлась краска. Когда его закрасили, обзор стал еще хуже и дышать в ней стало чуть тяжелее, наверное, потому что краска немного забила сеточку, через которую проходил воздух.
Но, с другой стороны, все что нужно было увидеть, я видела, ни разу не упала, можно сказать, что это тоже победа.
Я очень благодарна всем людям на съемочной площадке, которые мне помогали.
По словам Виктории, сняв маску, она испытала противоречивые чувства. С одной стороны, облегчение, поскольку участие в проекте – это достаточно серьезная работа и большой труд, с другой, было обидно, поскольку артистка могла показать жюри и зрителям еще много интересного. Однако так сложились звезды…
«Мы много успели, но не все: в планах были очень классные песни, неожиданные, амбициозные, красивые», - отметила Виктория Дайнеко.