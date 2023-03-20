«Уходила с дичайшей болью»: как Виктория Дайнеко покинула «Маску» из-за экс-возлюбленного

Виктория Дайнеко в шоу «Маска» в образе Феникса. Фото:

 Виктория Дайнеко в шоу «Маска» в образе Феникса. Фото: телеканал НТВ 

Артистка рассказала Teleprogramma.pro, с какими сложностями столкнулась на шоу телеканала НТВ.

На шоу «Маска» рассекретили еще одного персонажа. На этот раз свое настоящее лицо показал Феникс, под красочным оперением которого пряталась певица Виктория Дайнеко. Причем Алексей Воробьев, входящий в состав жюри, признался, что узнал Викторию с первых же нот.  

Когда-то, в 2011 году эта пара встречалась, но спустя чуть меньше года влюбленные расстались. В 2019 году они пробовали войти в одну реку дважды, но снова ничего не получилось, поскольку Алексей все усилия направлял на карьеру, а Виктория хотела семейного счастья.

Неудивительно, что Алексей Воробьев просто не смог не угадать певицу, с которой когда-то вместе музицировал. Но тем не менее артист проголосовал за то, чтобы Феникс покинул проект.

Алексей Воробьев. Фото: телеканал НТВ 

«Нужно сделать выбор, очень не хочется этого делать, клянусь. Я на сто процентов уверен, что под маской Феникса находится артистка, которую я слишком хорошо знаю, чтобы не узнать ее голос.

Раз уж это шоу называется «Маска», и на мой взгляд, я разгадал эту маску, я все же сделаю выбор. Я хочу, чтобы маску снял Феникс. Феникс, я тебя обожаю, люблю до безумия», - признался Алексей.

Потом он еще раз попросил прощения у Виктории за то, что раскрыл ее личность на проекте, но певица оставила реплику бывшего возлюбленного без ответа.

К слову, сейчас Виктория все свои силы вкладывает не в личную жизнь, а в творчество. И участие в шоу «Маска» - это один из дополнительных способов заявить о себе.

Как призналась певица, когда она только впервые увидела костюм Феникса, то он сразу же запал ей в душу. Артистку совсем не испугала маломобильность наряда.   

- Что для вас стало самым сложным во время репетиций и выступлений? – спросила Teleprogramma.pro у Виктории.

- Прежде всего это мой красивый костюм. У Феникса оказались очень тяжелые крылья. И первое время я уходила с дичайшей болью, просто постояв немного на репетиции. Потом, конечно, и я, и моя спина привыкли, но все равно это было тяжело.

Кроме этого, после первой репетиции у меня сложилось ощущение клаустрофобии.

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Виктория Дайнеко в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ 

Еще одна проблема – это сильно ограниченный обзор. По сути, я видела перед собой только пол. А для того, чтобы увидеть жюри и зрителей, надо было поднять голову. При этом мне казалось, что на видео это выглядит не очень красиво, поэтому я старалась не очень часто так делать.

В какой-то момент на клюве моей маски стерлась краска. Когда его закрасили, обзор стал еще хуже и дышать в ней стало чуть тяжелее, наверное, потому что краска немного забила сеточку, через которую проходил воздух.

Но, с другой стороны, все что нужно было увидеть, я видела, ни разу не упала, можно сказать, что это тоже победа.

Я очень благодарна всем людям на съемочной площадке, которые мне помогали.

По словам Виктории, сняв маску, она испытала противоречивые чувства. С одной стороны, облегчение, поскольку участие в проекте – это достаточно серьезная работа и большой труд, с другой, было обидно, поскольку артистка могла показать жюри и зрителям еще много интересного. Однако так сложились звезды…

«Мы много успели, но не все: в планах были очень классные песни, неожиданные, амбициозные, красивые», - отметила Виктория Дайнеко.

 

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