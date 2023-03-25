«Умнее всех»: что интересного покажут в новом шоу Тины Канделаки

С расцветом весны потихоньку пробуждается и российское ТВ. Об иных грядущих премьерах громко трубят, а некоторые проекты пока что спрятаны за ширмой в ожидании даты выхода. Поэтому «Телепрограмма» внимательно шерстит соцсети в поисках следов скрытых «телевизионных бомб». Только для наших читателей!
Умнее всех
Каким бы успешным медиаменеджером Тина Канделаки ни была, большинство зрителей помнят ведущую по фирменным пулеметным скороговоркам в эфире шоу «Самый умный» - адаптацию британского формата Britain’s Brainiest Kid. Тина возрождает тот самый проект! Конечно, косметически его изменив.
21 марта в 19.00 на канале «Пятница!» (входит в «Газпром-Медиа холдинг», заместителем главы которого Канделаки и работает) стартовала детская викторина «Умнее всех». Уже по первым промороликам, да и названию, очевидно, к какому проекту отсылает это шоу.
Тина и умники: как будто время повернулось вспять. Фото: канал «Пятница»
Закрытый микрофон
Как мы помним, на ТНТ с приходом Тины Канделаки в статусе «и. о». началась новая эра. Бесконечное количество мало отличимых друг от друга игровых, музыкальных и других юмористических шоу постепенно угасает. Сначала стало известно, что шоу «Импровизация» во всех инкарнациях исчезнет с канала (и переедет на СТС под другим названием - «Импровизаторы»). Затем стендап-комик Ирина Мягкова подтвердила, что руководство канала решило отказаться и от спорного шоу «Открытый микрофон», юмористы которого в 95% случаев дальше одного эфира не прогрессируют.
Антон Шастун (справа) не ожидал, что «Импровизацию» попросят с ТНТ на выход (с гостем шоу Митей Фоминым). Фото: канал СТС
- Я продолжаю работать креативным продюсером «Женского стендапа», но «Открытого микрофона» в этом году не будет, - сказала юмористка. - И я там креативным продюсером, соответственно, не буду. Будем придумывать какие-то другие передачи в каких-то других местах.
«Союз» нерушимый
Вслед за «Импровизацией», которую перезагрузили на СТС, там приютили и других изгнанников - творческую группу проекта «Студия «СОЮЗ» (где бывшие кавээнщики играют в веселые музыкальные старты). 24 марта в 21.00 на СТС выходит шоу «Битва каверов», в котором экс-ведущий «Студии «СОЮЗ» Айдар Гараев опять будет хохмить, пока участники поют.
«Талантливые музыканты со всей страны исполнят любимые песни в непредсказуемых жанрах», - говорится в анонсе передачи. Гараев объявил, что участники переделают «Вечерний звон» в минимал-техно, а в промо показали номер, где «Песенку Чебурашки» спели в индийском стиле.
Прикольно переделывать песни теперь тоже будут на желтой кнопке. Фото: канал СТС
Двумя постоянными членами жюри станут Клава Кока и Сергей Жуков, также среди судей на фото замечены блогер Ида Галич, телеведущий Сергей Светлаков и актер «Импровизаторов» Антон Шастун. Главный приз шоу, за который будут соревноваться команды, - 5 млн руб.
Азамат, Азамат, что ж ты бросил меня
А ведущий Азамат Мусагалиев в интервью подкасту Басты «Вопрос ребром» подтвердил, что три его юмористических шоу исчезнут из телесетки ТНТ. Речь о проектах «Музыкальная интуиция» (адаптация турецкого формата Is That Really Your Voice), на которую канал делал большую ставку, а еще викторины «Я тебе не верю» и «Где логика?». Не «сливают» ли Азамата с ТНТ?
Азамат Мусагалиев: «Мои шоу закрыли. Где логика?!». Фото: соцсети
- Такое ощущение есть, - признал Мусагалиев. - Но когда все это началось, я решил думать так: я же на все эти проекты изначально не рассчитывал? То есть их могло и не быть? Поэтому я с легкостью все воспринял.
Чуть позже стало известно, что «Музыкальная интуиция» все же выйдет в эфир 25 марта в 21.00, но это будут записанные ранее выпуски.
«Концерты» не окончены
На днях стало известно, что ждет зрителей во втором сезоне «Концертов» на ТНТ. Совершенно точно концерты дадут чемпионы Премьер-лиги КВН-2019 «Буряты», команда «Татары» с Екатериной Скулкиной и сборная Москвы Гара Дмитриева - частичной реинкарнации самой ненавидимой команды КВН 2020-х «Юра». Кроме того, участие в записи приняла «Просто команда» с миниатюрщиками из дуэта «Савич и Пур».
Фото: vk.com/borcy_kvn
В отсутствие топовых комиков ТНТ организаторы «Концертов» выкручиваются, приглашая ветеранов КВН. Например, сборную «Седая волна», куда вошли игроки легендарной команды «Мегаполис» (чемпионы Вышки в 2005 году), сценарист «Прожекторперисхилтон» Денис Привалов, основательница Comedy Woman Наталья Еприкян и Полина Сибагатуллина из сборной Санкт-Петербурга.
Команду «Борцы» усилили Михаилом Галустяном. Фото: соцсети
Но главным трансфером второго сезона станет, конечно, Михаил Галустян. Он талантливо усилил «Борцов».