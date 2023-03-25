«Умнее всех»: что интересного покажут в новом шоу Тины Канделаки

С расцветом весны потихоньку пробуждается и российское ТВ. Об иных грядущих премьерах громко трубят, а некоторые проекты пока что спрятаны за ширмой в ожидании даты выхода. Поэтому «Телепрограмма» внимательно шерстит соцсети в поисках следов скрытых «телевизионных бомб». Только для наших читателей!

Умнее всех

Каким бы успешным медиаменеджером Тина Канделаки ни была, большинство зрителей помнят ведущую по фирменным пулеметным скороговоркам в эфире шоу «Самый умный» - адаптацию британского формата Britain’s Brainiest Kid. Тина возрождает тот самый проект! Конечно, косметически его изменив.

21 марта в 19.00 на канале «Пятница!» (входит в «Газпром-Медиа холдинг», заместителем главы которого Канделаки и работает) стартовала детская викторина «Умнее всех». Уже по первым промороликам, да и названию, очевидно, к какому проекту отсылает это шоу.