«Умнее всех»: что интересного покажут в новом шоу Тины Канделаки

Двумя постоянными членами жюри станут Клава Кока и Сергей Жуков, также среди судей на фото замечены блогер Ида Галич, телеведущий Сергей Светлаков и актер «Импровизаторов» Антон Шастун. Главный приз шоу, за который будут соревноваться команды, - 5 млн руб.

Азамат, Азамат, что ж ты бросил меня

А ведущий Азамат Мусагалиев в интервью подкасту Басты «Вопрос ребром» подтвердил, что три его юмористических шоу исчезнут из телесетки ТНТ. Речь о проектах «Музыкальная интуиция» (адаптация турецкого формата Is That Really Your Voice), на которую канал делал большую ставку, а еще викторины «Я тебе не верю» и «Где логика?». Не «сливают» ли Азамата с ТНТ?