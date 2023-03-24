Шоу «Голос»: новая фишка изменила ход слепых прослушиваний

Во-первых, ведущей впервые стала Яна Чурикова, сменившая ветерана шоу Дмитрия Нагиева. Во-вторых, в кресло наставников впервые сели Антон Беляев и Владимир Пресняков. В-третьих, к большой красной кнопке добавили три маленькие. При помощи них можно блокировать коллег, претендующих на конкурсанта, который понравился. То есть появилась возможность сыграть на опережение. «Телепрорамма» разбирает, насколько эта опция изменила шоу и в каких еще странах она работает.

А как у них?

Конечно, эта новая опция - не наше изобретение. В американском «Голосе» кнопка появилась в 2018 году: блок, как и у нас, дает право каждому наставнику заблокировать любого другого, но лишь один раз за сезон (у нас дважды).

В Польше спецкнопки появились пару лет назад. Каждый наставник может воспользоваться ими тоже два раза за сезон.

А вот в Австралии можно забанить наставника даже после выступления участника - то есть когда все кресла развернуты. При этом во Франции кресло заблокированного тренера остается недвижимым - и не разворачивается даже после нажатия главной кнопки и окончания номера.

Впрочем, приживается опция не везде и не всегда. На Украине блок отменили после двух сезонов, так как ажиотажа это не вызвало, а наставники никак не могли понять, как его удачнее использовать.

Гагарина обезоружена