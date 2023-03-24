Шоу «Голос»: новая фишка изменила ход слепых прослушиваний

Во-первых, ведущей впервые стала Яна Чурикова, сменившая ветерана шоу Дмитрия Нагиева. Во-вторых, в кресло наставников впервые сели Антон Беляев и Владимир Пресняков. В-третьих, к большой красной кнопке добавили три маленькие. При помощи них можно блокировать коллег, претендующих на конкурсанта, который понравился. То есть появилась возможность сыграть на опережение. «Телепрорамма» разбирает, насколько эта опция изменила шоу и в каких еще странах она работает.
А как у них?
Конечно, эта новая опция - не наше изобретение. В американском «Голосе» кнопка появилась в 2018 году: блок, как и у нас, дает право каждому наставнику заблокировать любого другого, но лишь один раз за сезон (у нас дважды).
В Польше спецкнопки появились пару лет назад. Каждый наставник может воспользоваться ими тоже два раза за сезон.
А вот в Австралии можно забанить наставника даже после выступления участника - то есть когда все кресла развернуты. При этом во Франции кресло заблокированного тренера остается недвижимым - и не разворачивается даже после нажатия главной кнопки и окончания номера.
Впрочем, приживается опция не везде и не всегда. На Украине блок отменили после двух сезонов, так как ажиотажа это не вызвало, а наставники никак не могли понять, как его удачнее использовать.
Гагарина обезоружена
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Владимир Пресняков сразу объяснил «Телепрограмме» (интервью с ним читайте на стр. 4), что кнопка «блок» не столько столкнула наставников лбами, сколько подарила больше поводов для дружеского троллинга. Словно резвящиеся дети, взрослые тренеры - Баста, Полина Гагарина, Антон Беляев и, собственно, Пресняков взялись банить друг друга втихаря. И нежно называли это за пределами эфира «крысятничеством». Так, уже в первых выпусках дуга напряжения возникла между креслами Владимира и Полины.
Певице стало обидно, что участники не торопятся идти к ней в команду, а коллеги при помощи блока ставят Гагарину в позицию «Я обезоружена». И она стала легально мстить, раз за разом отключая Преснякова от выбора. Дважды Полина не дала Владимиру вступить в борьбу за талантливых певиц: Гульнару Байгузину из Уфы (ушла к Антону Беляеву) и москвичку Дарию Долбилову.
- Мне хотелось сделать пакость, - открыла душу Гагарина. - И я не отказала себе в этом удовольствии.
Наставников так и подмывает нажимать на новые кнопочки. Но можно только дважды за сезон. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Обожаю тебя, - улыбаясь, как Чеширский Кот, ответил Владимир.
Как оказалось, Полина расстреляла все попытки блока (их всего две за сезон). Но противостояние с Пресняковым на этом не завершилось. Когда запела Юлия Гарифуллина, коллеги снова схлестнулись в битве за талант. Бензинчика в огонь плеснул Баста.
Василия хлебом не корми, только дай выдать очередной каламбур. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Скандал между Пресняковым и Гагариной! - провозгласил рэпер, когда Полина и Владимир оказались претендентами на Юлию. - Послушайте меня, вы сейчас в аффекте. Полина Гагарина - талантливая и красивая. Владимир Пресняков - талантливый и красивый. Решайте, вы войдете в этот «Замок из дождя»? Или будете смотреть «Спектакль окончен»? Вы можете жалеть Гагарину, но за эти годы она не раз открывала свою шкатулку плохого настроения и гнева для меня. Кричала, угрожала и забирала моих артистов!
В общем, шоу стало веселее...
«Голос» Пятница/21.45