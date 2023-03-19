«Это проект века!»: Александр Шепс стал участником турнира «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Новый проект канала ТНТ соберет самых ярких участников легендарной «Битвы экстрасенсов». Девять лучших медиумов вступят в борьбу за титул самого сильного. И вот создатели программы раскрыли имя одного из этой элиты. В новом шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» примет участие победитель 14-го сезона «Битвы» Александр Шепс.

«Это проект века и битва всех сезонов! Для меня это своего рода «эзотерический азарт»! Пропустить такое событие было бы непростительно!» – признался медиум.

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Кстати, младший брат Александра Олег Шепс так же стал звездой «Битвы экстрасенсов», одержав победу в 21-м сезоне популярного шоу. И теперь в воздухе повисла интрига: выйдет ли Олег против своего брата в новом проекте ТНТ?

«Мне бы не хотелось видеть его на этой битве. Олег еще не знает массу вещей из того, что может произойти во время спиритического сеанса. Когда фантом призывает не один, а два или три сильных медиума! И мой выигрыш может элементарно ранить его амбиции! Что же мне, поддаваться что ли?!» – говорит Александр.

Премьера шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» состоится 1 апреля на канале ТНТ.