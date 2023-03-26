Победитель первой «Маски» мог рассекретить Горностая из четвертого сезона

Обладателем одного из самых роскошных костюмов, напоминающего японское кимоно, на шоу «Маска» является Горностай. Неслучайно в одном из выпусков этот персонаж подарил Филиппу Киркорову винтажный японский веер 50-х годов.
Кажется, что Горностай – это олицетворение восточного шарма и колорита. Герой признается, что ему близка эта культура, и дело не только в одежде и манерах. Горностай отметил, что прекрасно владеет боевыми искусствами, изучает восточную поэзию и пообещал однажды прочесть божественное хокку.
В числе предположений жюри о настоящей личности этого персонажа звучали имена Жасмин, Севиль, Нино Нинидзе, Кети Топурии и даже Жанны Агузаровой.
Teleprogramma.pro попросила одного из самых ярких представителей восточной культуры, победителя первого сезона шоу «Маска», певца Анатолия Цоя назвать свою версию. И вот что он ответил.
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Анатолий Цой. Фото: личный архив
«Есть предположение, что это молодая девушка. У нее достаточно нежный, не резкий, приятный тембр, плавные движения. Человек располагает к себе. Номер с участием Горностая хочется досмотреть до конца, хотя он не использует какие-то сложные вокальные приемы. Возможно, это Миа Бойка или Катя IOWA», - подчеркнул Анатолий Цой.