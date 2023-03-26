Победитель первой «Маски» мог рассекретить Горностая из четвертого сезона

Обладателем одного из самых роскошных костюмов, напоминающего японское кимоно, на шоу «Маска» является Горностай. Неслучайно в одном из выпусков этот персонаж подарил Филиппу Киркорову винтажный японский веер 50-х годов.

Кажется, что Горностай – это олицетворение восточного шарма и колорита. Герой признается, что ему близка эта культура, и дело не только в одежде и манерах. Горностай отметил, что прекрасно владеет боевыми искусствами, изучает восточную поэзию и пообещал однажды прочесть божественное хокку.