Две львицы: Эвелина Бледанс и Мария Погребняк схлестнулись в звездном лагере в Африке

Две участницы шоу «Новые звезды в Африке» Эвелина Бледанс и Мария Погребняк сразу не поделили территорию на просторах жаркого континента.

Отсутствие еды и элементарной посуды для ее приготовления негативно сказалось на атмосфере в звездном лагере. Все хотят есть и готовы ругаться даже за кусок ветчины. Так, Эвелине Бледанс не понравилось, что ей достался пустой бутерброд, о чем она тут же высказалась, предъявив обвинения тому, кто делил еду. Претензии актрисы продолжились и после: она умудрилась настроить против себя половину участников проекта и в пух и прах разругаться с Марией Погребняк.

Голосование на вылет не обошлось без скандала между этими двумя звездами, а выбор игроков не только шокировал ведущих Ольгу Бузову и Михаила Галустяна, но и вызвал истерику у одной из участниц проекта.