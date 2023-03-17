Звезда соцсетей мадридского «Реала» стал участником шоу «Конфетка»

Вечером 18 марта на канале ТНТ выйдет заключительный выпуск первого сезона шоу «Конфетка». Места в жюри финальной программы займет первоначальный состав экспертов: Тимур Родригез, Хабиб и Ольга Бузова. А среди участников окажется музыкант Alon, хит которого взорвал не только российские соцсети, но и ворвался в мировую футбольную повестку.
В творческой биографии рэпера Alon более 30 треков, но создатели шоу «Конфетка» выбрали самый вирусный из них. Хит «Иу», в котором музыкант демонстрирует умение мастерски свистеть, стал мемом в Сети. Веселый трек, а также клип на него зашли и ведущим, и членам жюри. Песня имеет популярность не только в России — футбольный клуб «Реал Мадрид» выложил видео гола «Ливерпулю» перед матчем с британцами в Лиге Чемпионов, наложив на него именно композицию Alon. Ролик быстро завирусился и получил множество комментариев от российских фанатов, которые узнали трек своего соотечественника.
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В шоу «Конфетка» Alon рассказал, что не знает, как песня дошла до Мадрида, но намекнул, что ведет переговоры с «Реалом» на создание эксклюзивных треков для клуба.
«Моя песня уже живет собственной жизнью в интернете. Как это стало мемом? Не знаю. Свою песню я написал, когда мылся в душе. Буквально в этот момент мне пришла идея припева. Выйдя из душа, я с мокрой головой сел за компьютер и начал писать музыку. И уже потом, не отходя от кассы, с той самой мокрой головой я спел те самые знаменитые строки и тот самый знаменитый свист», — рассказал исполнитель.
Жюри и ведущие долго гадали, кто мог бы взяться за переделку этого хита, но так и не смогли угадать, какая звезда появится на сцене.
Смотрите заключительный выпуск шоу «Конфетка» — 18 марта в 21:00 на канале ТНТ.