Звезда соцсетей мадридского «Реала» стал участником шоу «Конфетка»

Вечером 18 марта на канале ТНТ выйдет заключительный выпуск первого сезона шоу «Конфетка». Места в жюри финальной программы займет первоначальный состав экспертов: Тимур Родригез, Хабиб и Ольга Бузова. А среди участников окажется музыкант Alon, хит которого взорвал не только российские соцсети, но и ворвался в мировую футбольную повестку.

В творческой биографии рэпера Alon более 30 треков, но создатели шоу «Конфетка» выбрали самый вирусный из них. Хит «Иу», в котором музыкант демонстрирует умение мастерски свистеть, стал мемом в Сети. Веселый трек, а также клип на него зашли и ведущим, и членам жюри. Песня имеет популярность не только в России — футбольный клуб «Реал Мадрид» выложил видео гола «Ливерпулю» перед матчем с британцами в Лиге Чемпионов, наложив на него именно композицию Alon. Ролик быстро завирусился и получил множество комментариев от российских фанатов, которые узнали трек своего соотечественника.