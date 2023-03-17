Харламов отправится в будущее, а Воля поглядит на Запад: чем насмешит Comedy Club в новом выпуске

Блок с выступлениями резидентов начнут Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, которые перенесут зрителей в 2130 год и покажут постапокалиптический номер «Последний человек на земле».

Дальше на сцену выйдет стендап-комик Иван Половинкин, который расскажет о том, как изменилась его жизнь в браке, и устроит очень наглядный экскурс в собственное прошлое. Точнее, в то, как это видит его жена.

Музыкальное трио Андрея Аверина, Зураба Матуа и Дмитрия Сорокина продемонстрирует очень буквальную инструкцию по созданию хитовой песни. В этом им помогут взрослый и детский хоры музыкальной студии «Белый пароход».

В финале выпуска Павел Воля поговорит со зрителями о новых западных тенденциях, которые вскоре могут добраться до России. Комик попытается разобраться, почему дети начали мяукать на уроках, и предположит, что бы сказал Михаил Боярский, увидев новую темнокожую версию Д’Артаньяна.

Смотрите Comedy Club и смейтесь от души — 17 марта в 21:00 на канале ТНТ.