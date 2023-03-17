Харламов отправится в будущее, а Воля поглядит на Запад: чем насмешит Comedy Club в новом выпуске

Вечером 17 марта на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club. В гости к Павлу Воле и Гарику Харламову заглянет экс-ведущий шоу Гарик Мартиросян. Старые знакомые устроят взаимную прожарку, а также обсудят музыкальное шоу «Конфетка». А его участник Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International» даже попытается исполнить новую песню.
Следом о своей музыкальной новинке расскажет певица Юлианна Караулова, а Гарик Харламов неожиданно вспомнит свою печальную историю любви.
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Блок с выступлениями резидентов начнут Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, которые перенесут зрителей в 2130 год и покажут постапокалиптический номер «Последний человек на земле».
Дальше на сцену выйдет стендап-комик Иван Половинкин, который расскажет о том, как изменилась его жизнь в браке, и устроит очень наглядный экскурс в собственное прошлое. Точнее, в то, как это видит его жена.
Музыкальное трио Андрея Аверина, Зураба Матуа и Дмитрия Сорокина продемонстрирует очень буквальную инструкцию по созданию хитовой песни. В этом им помогут взрослый и детский хоры музыкальной студии «Белый пароход».
В финале выпуска Павел Воля поговорит со зрителями о новых западных тенденциях, которые вскоре могут добраться до России. Комик попытается разобраться, почему дети начали мяукать на уроках, и предположит, что бы сказал Михаил Боярский, увидев новую темнокожую версию Д’Артаньяна.
Смотрите Comedy Club и смейтесь от души — 17 марта в 21:00 на канале ТНТ.