Бриллианты, олени и атомный реактор: «Жизнь своих» покажет диковинки Смоленска

Новый выпуск тревел-шоу «Жизнь своих» будет посвящен Смоленску. Это старинный город с героическим прошлым. Евгений Кривцов и его съемочная команда посетили крепостную стену, дом из пивных бутылок, олений питомник, ювелирный завод и многое другое.

Ведущий-путешественник устроил блиц-опрос жителей Смоленска: что является его главной достопримечательностью города? Оказалось, что это — олень. Телевизионщики заглянули в гости к главному оленеводу Смоленска Станиславу Львову и узнали секреты разведения и содержания этих животных.

А еще этот город называют бриллиантовой столицей России. В Смоленске работает самое крупное производство бриллиантов в стране — завод «Кристалл». Камни поступают из Якутии, а местные мастера придают им особую огранку, известную на весь мир.

Здесь не только с драгоценными камнями умеют работать. Местный житель Юрий Лукьяненко построил двухэтажный дом из пивных бутылок, в котором живет вместе с дочерью. Вездесущий Евгений Кривцов отправился в гости и к ним.