Бриллианты, олени и атомный реактор: «Жизнь своих» покажет диковинки Смоленска

Новый выпуск тревел-шоу «Жизнь своих» будет посвящен Смоленску. Это старинный город с героическим прошлым. Евгений Кривцов и его съемочная команда посетили крепостную стену, дом из пивных бутылок, олений питомник, ювелирный завод и многое другое.
Ведущий-путешественник устроил блиц-опрос жителей Смоленска: что является его главной достопримечательностью города? Оказалось, что это — олень. Телевизионщики заглянули в гости к главному оленеводу Смоленска Станиславу Львову и узнали секреты разведения и содержания этих животных.
А еще этот город называют бриллиантовой столицей России. В Смоленске работает самое крупное производство бриллиантов в стране — завод «Кристалл». Камни поступают из Якутии, а местные мастера придают им особую огранку, известную на весь мир.
Здесь не только с драгоценными камнями умеют работать. Местный житель Юрий Лукьяненко построил двухэтажный дом из пивных бутылок, в котором живет вместе с дочерью. Вездесущий Евгений Кривцов отправился в гости и к ним.
Есть в Смоленске и атомная станция, которая находится под особым вниманием Минобороны. До государственной границы всего 70 километров, поэтому охрана объекта почти на военном положении, и процедура допуска — строжайшая. Но для съемочной группы Первого сделали исключение.
«Я впервые был на атомной станции. Впечатлило количество «кордонов», которые нужно пройти, прежде чем попасть на производство. Здесь все про безопасность! И это как раз самый интересный момент, потому что обывателю атомная энергетика всегда представляется чем-то потенциально опасным. На самом деле, как мы убедились, мирный атом — это суперэнергия, самая чистая из всех видов энергии на планете», — отметил Кривцoв.
Смотрите передачу «Жизнь своих» 19 марта в 10:15 на Первом канале.