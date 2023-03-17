«Кормила весь двор»: Надежда Ангарская поделилась с Ляйсан Утяшевой постыдной историей из детства

Актриса, певица, шоувумен и победительница шоу «Последний герой. Зрители против звезд» Надежда Ангарская стала героиней нового выпуска кулинарного шоу «Вкусно с Ляйсан» на канале ТВ-3. Две звезды приготовили вместе манты с капустой и мясом, а заодно поделились историями из детства.

«У меня нет нелюбимой еды. Но на Севере был не такой большой выбор, в Мирном, где я родилась. У нас там до сих пор нет железной дороги. Поэтому, что привезли, то и приготовили», - вспоминает Надежда.

Однажды маленькая Ангарская сбежала из детского садика.

«Мне там не нравилось — меня обзывали, — рассказала актриса. — В Мирном мы были вместе с яселек, и у нас была дружная группа, а в пять лет я переехала в Нерюнгри и попала в группу ко взрослым детям, где была самой младшей, но самой крупненькой. Воспитательница не реагировала на то, что происходило. И я ушла».

А всего через несколько лет Надежда едва не ушла уже из школы. Правда, по другой причине. И за эту историю ей до сих пор стыдно.

«Когда я пошла в шестой класс, я прогуливала школу три недели. И родители об этом не знали. Но самое страшное, что я практически каждый день вытаскивала у родителей из банки в шкафу по десять тысяч рублей и кормила весь двор. Была королевой двора просто», — разоткровенничалась звезда.

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