Татьяна Буланова назвала время свадьбы, Джонни лаял, Серов удивлялся, а Маликов волновался: что творилось за кулисами шоу «Моя мелодия»

Татьяна Буланова на съемках шоу «Моя мелодия». Фото:

Татьяна Буланова на съемках шоу «Моя мелодия». Фото: телеканал «Россия» 

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках нового музыкального проекта телеканала «Россия».

17 марта в 21:30 на телеканале «Россия» стартовало новое музыкальное шоу «Моя Мелодия». Героев этого проекта можно назвать авантюристами и смельчаками.

Ведь перед съемками им сообщают, что нужно просто приехать в студию. А дальше - кто знает?

На вопросы «Кто? Зачем? Почему?» звезды получают ответ уже непосредственно на месте.  

Чем интересно шоу «Моя мелодия»

А для зрителей и ведущего Николая Баскова важно будет увидеть неподдельные эмоции участника при виде музыкального номера и исполнителя. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта. 

Итак, по задумке шоу на сцену выходит главный герой и садится в кресло перед сценой. Затем  открывается занавес, и он видит постановочный номер в исполнении родных, друзей или знакомых, связанный со значимой для него песней.

Это может быть композиция, связанная со сценическим успехом человека, его первой любовью и первым поцелуем. 

Выступление заранее репетируется в красивых декорациях, с видеорядом и прочими танцевальными элементами шоу.

Песня в подобном исполнении, несомненно, вызывает живые неподдельные эмоции у героя и после окончания номера они с ведущим Басковым вспоминают историю создания композиции и события, случившиеся в год ее написания.

Например, это был год, когда россияне по совету экстрасенса Анатолия Кашпировского заряжали воду перед экраном телевизора. 

Лариса Рубальская и Николай Басков. Фото: телеканал «Россия» 

Итак, первой на сцене появляется поэтесса Лариса Рубальская и видит секретных участников. Они исполняют знаковую для нее песню. Эмоции переполняют автора хитов «Странная женщина» и «Угонщица» настолько, что она буквально плачет. 

Александр Серов: «Передача будет иметь свой почерк!»

А вот Александр Серов перед встречей со зрителями шутя признается Николаю Баскову, что любит сюрпризы, но только, если они приносят прибыль. Правда, на прибыль в этом шоу артист не надеется.  

Приготовленную для певца композицию снова же исполняет секретный участник!  

Александр Серов на съемках шоу «Моя мелодия». Фото: телеканал «Россия»

Кажется, что ничего не может удивить автора шлягера «Я люблю тебя до слез». Хотя сами зрители в зале искренне удивляются той песне, которая звучит со сцены, видимо, все еще не веря, что она тесно связана с жизненным этапом музыканта. 

«Перед съемками мне говорили: «Жди сюрпризов!», ожидается что-то неординарное. Передача будет иметь свой почерк, - признается Александр Серов. - Конечно, мы уже видели программы с сюрпризом, но соглашусь, что это шоу меня удивило».

 

 

 

Почему Татьяну Буланову однажды заподозрили в беременности

Довольно эффектным получился выход и певицы Татьяны Булановой. Она появилась на сцене в облегающем черном гипюровом платье с прозрачными вставками по бокам, которые практически полностью оголяли ее стройные ноги.  

Артистка на сцене призналась, что любит сюрпризы и сама не прочь устраивать для окружающих приятные неожиданности. Так, однажды, когда ее бывший муж - футболист Владислав Радимов - вернулся со сборов, и включив свет в комнате, увидел жену.

Он не предполагал, что Татьяна может быть дома. Сюрприз удался! Спортсмен был приятно удивлен. 

Татьяна Буланова. Фото: телеканал «Россия»  

Но на съемки, конечно, прибыл не экс-супруг артистки, а секретный участник с четвероногим фаворитом семьи – французским бульдогом Джонни. Питомец дожидался его за кулисами проекта. Иногда Джонни даже подавал голос, но, к счастью, не громко, поскольку он очень интеллигентен по натуре. 

К слову, обаятельный пес – частый гость разных съемок, клипов и публичных мероприятий. Но, разумеется, Джонни остается за кадром, и артистка совсем не видит его.  

Тем временем на сцене вспомнили историю, как однажды вместе с секретный участник вместе с Татьяной выступали на одном мероприятии. И Буланова вышла к гостям в платье, напоминающем наряд для беременных, после чего пресса написала, что артистка находится в интересном положении и совершенно не скрывает своего кавалера.  

А еще Татьяна в шутку призналась, что ее любимая мелодия – это марш Мендельсона. Тем более не за горами свадьба с избранником артистки Валерием Рудневым. Как сообщила исполнительница Teleprogramma.pro, предположительно, она должна пройти летом.

«У нас большая разница в возрасте, это уже ни для кого не секрет. Но я этого не ощущаю, не замечаю. Валерий ведет себя, как настоящий мужчина», - рассказала Татьяна нашему изданию.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Дмитрий Маликов: «Я волновался, но знаю, что передача добрая»

А вот Дмитрий Маликов признался журналистам, что увиденный сюрприз обрадовал и растрогал его. А сам Дмитрий недавно удивлялся памяти своего пятилетнего сына, выучившего стихотворение со сложными словами. Например, такими: «Папа, смотри у меня все получилось шиворот-навыворот».

 

Дмитрий Маликов. Фото: телеканал «Россия» 

- Испытывали ли волнение перед приходом в студию? Ведь вы совсем не знали, что вас ожидает…

 - Я волновался, но поскольку я знаю, что это передача добрая, это было волнение, как перед выступлением, когда ты хорошо подготовился. Например, вчера у меня был концерт. Я долго репетировал его. Но когда выходишь к своему зрителю, то уже просто получаешь удовольствие от процесса.  

По словам Дмитрия, увидев приготовленный сюрприз, он испытал чувство радости и гордости.

- А у вас есть мелодия жизни?

- Это обычно та, над которой я работаю. Она в этот момент словно зависает и крутится у меня в голове. И возникает желание, чтобы при появлении в эфире она зависала и у других людей.  

 

Читайте также