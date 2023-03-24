Татьяна Буланова назвала время свадьбы, Джонни лаял, Серов удивлялся, а Маликов волновался: что творилось за кулисами шоу «Моя мелодия»

17 марта в 21:30 на телеканале «Россия» стартовало новое музыкальное шоу «Моя Мелодия». Героев этого проекта можно назвать авантюристами и смельчаками.

Ведь перед съемками им сообщают, что нужно просто приехать в студию. А дальше - кто знает?

На вопросы «Кто? Зачем? Почему?» звезды получают ответ уже непосредственно на месте.

Чем интересно шоу «Моя мелодия»

А для зрителей и ведущего Николая Баскова важно будет увидеть неподдельные эмоции участника при виде музыкального номера и исполнителя. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.

Итак, по задумке шоу на сцену выходит главный герой и садится в кресло перед сценой. Затем открывается занавес, и он видит постановочный номер в исполнении родных, друзей или знакомых, связанный со значимой для него песней.

Это может быть композиция, связанная со сценическим успехом человека, его первой любовью и первым поцелуем.

Выступление заранее репетируется в красивых декорациях, с видеорядом и прочими танцевальными элементами шоу.

Песня в подобном исполнении, несомненно, вызывает живые неподдельные эмоции у героя и после окончания номера они с ведущим Басковым вспоминают историю создания композиции и события, случившиеся в год ее написания.

Например, это был год, когда россияне по совету экстрасенса Анатолия Кашпировского заряжали воду перед экраном телевизора.