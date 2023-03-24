Татьяна Буланова назвала время свадьбы, Джонни лаял, Серов удивлялся, а Маликов волновался: что творилось за кулисами шоу «Моя мелодия»

17 марта в 21:30 на телеканале «Россия» стартовало новое музыкальное шоу «Моя Мелодия». Героев этого проекта можно назвать авантюристами и смельчаками.
Ведь перед съемками им сообщают, что нужно просто приехать в студию. А дальше - кто знает?
На вопросы «Кто? Зачем? Почему?» звезды получают ответ уже непосредственно на месте.
Чем интересно шоу «Моя мелодия»
А для зрителей и ведущего Николая Баскова важно будет увидеть неподдельные эмоции участника при виде музыкального номера и исполнителя. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.
Итак, по задумке шоу на сцену выходит главный герой и садится в кресло перед сценой. Затем открывается занавес, и он видит постановочный номер в исполнении родных, друзей или знакомых, связанный со значимой для него песней.
Это может быть композиция, связанная со сценическим успехом человека, его первой любовью и первым поцелуем.
Выступление заранее репетируется в красивых декорациях, с видеорядом и прочими танцевальными элементами шоу.
Песня в подобном исполнении, несомненно, вызывает живые неподдельные эмоции у героя и после окончания номера они с ведущим Басковым вспоминают историю создания композиции и события, случившиеся в год ее написания.
Например, это был год, когда россияне по совету экстрасенса Анатолия Кашпировского заряжали воду перед экраном телевизора.
Лариса Рубальская и Николай Басков. Фото: телеканал «Россия»
Итак, первой на сцене появляется поэтесса Лариса Рубальская и видит секретных участников. Они исполняют знаковую для нее песню. Эмоции переполняют автора хитов «Странная женщина» и «Угонщица» настолько, что она буквально плачет.
Александр Серов: «Передача будет иметь свой почерк!»
А вот Александр Серов перед встречей со зрителями шутя признается Николаю Баскову, что любит сюрпризы, но только, если они приносят прибыль. Правда, на прибыль в этом шоу артист не надеется.
Приготовленную для певца композицию снова же исполняет секретный участник!
Александр Серов на съемках шоу «Моя мелодия». Фото: телеканал «Россия»
Кажется, что ничего не может удивить автора шлягера «Я люблю тебя до слез». Хотя сами зрители в зале искренне удивляются той песне, которая звучит со сцены, видимо, все еще не веря, что она тесно связана с жизненным этапом музыканта.
«Перед съемками мне говорили: «Жди сюрпризов!», ожидается что-то неординарное. Передача будет иметь свой почерк, - признается Александр Серов. - Конечно, мы уже видели программы с сюрпризом, но соглашусь, что это шоу меня удивило».
Почему Татьяну Буланову однажды заподозрили в беременности
Довольно эффектным получился выход и певицы Татьяны Булановой. Она появилась на сцене в облегающем черном гипюровом платье с прозрачными вставками по бокам, которые практически полностью оголяли ее стройные ноги.
Артистка на сцене призналась, что любит сюрпризы и сама не прочь устраивать для окружающих приятные неожиданности. Так, однажды, когда ее бывший муж - футболист Владислав Радимов - вернулся со сборов, и включив свет в комнате, увидел жену.
Он не предполагал, что Татьяна может быть дома. Сюрприз удался! Спортсмен был приятно удивлен.
Татьяна Буланова. Фото: телеканал «Россия»
Но на съемки, конечно, прибыл не экс-супруг артистки, а секретный участник с четвероногим фаворитом семьи – французским бульдогом Джонни. Питомец дожидался его за кулисами проекта. Иногда Джонни даже подавал голос, но, к счастью, не громко, поскольку он очень интеллигентен по натуре.
К слову, обаятельный пес – частый гость разных съемок, клипов и публичных мероприятий. Но, разумеется, Джонни остается за кадром, и артистка совсем не видит его.
Тем временем на сцене вспомнили историю, как однажды вместе с секретный участник вместе с Татьяной выступали на одном мероприятии. И Буланова вышла к гостям в платье, напоминающем наряд для беременных, после чего пресса написала, что артистка находится в интересном положении и совершенно не скрывает своего кавалера.
А еще Татьяна в шутку призналась, что ее любимая мелодия – это марш Мендельсона. Тем более не за горами свадьба с избранником артистки Валерием Рудневым. Как сообщила исполнительница Teleprogramma.pro, предположительно, она должна пройти летом.
«У нас большая разница в возрасте, это уже ни для кого не секрет. Но я этого не ощущаю, не замечаю. Валерий ведет себя, как настоящий мужчина», - рассказала Татьяна нашему изданию.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Дмитрий Маликов: «Я волновался, но знаю, что передача добрая»
А вот Дмитрий Маликов признался журналистам, что увиденный сюрприз обрадовал и растрогал его. А сам Дмитрий недавно удивлялся памяти своего пятилетнего сына, выучившего стихотворение со сложными словами. Например, такими: «Папа, смотри у меня все получилось шиворот-навыворот».
Дмитрий Маликов. Фото: телеканал «Россия»
- Испытывали ли волнение перед приходом в студию? Ведь вы совсем не знали, что вас ожидает…
- Я волновался, но поскольку я знаю, что это передача добрая, это было волнение, как перед выступлением, когда ты хорошо подготовился. Например, вчера у меня был концерт. Я долго репетировал его. Но когда выходишь к своему зрителю, то уже просто получаешь удовольствие от процесса.
По словам Дмитрия, увидев приготовленный сюрприз, он испытал чувство радости и гордости.
- А у вас есть мелодия жизни?
- Это обычно та, над которой я работаю. Она в этот момент словно зависает и крутится у меня в голове. И возникает желание, чтобы при появлении в эфире она зависала и у других людей.