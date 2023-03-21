Семь самых необычных кулинарных шоу мира

На телеканале «Суббота!» продолжается реалити-квест «Кулинарные детективы», в котором участники отгадывают и воссоздают блюда по оставленным на кухне «уликам».
Ведущий проекта — шеф-повар Андрей Палесика. Он оценивает получившиеся блюда и выбирает лучшее, а участник-победитель получает денежный приз. Какие еще есть необычные кулинарные шоу мира — рассказываем в нашей подборке.
«Это торт?» – Is it a cake?
Шоу Netflix, в котором не все так просто, как кажется: участники готовят десерты в виде предметов, а звездные гости угадывают – настоящая ли это сумка или десерт в виде сумки.
Кадр из шоу Is it a cake? Фото: предоставлено телеканалом «Суббота!»
Если все кажется предельно очевидным, посмотрите шоу: в большинстве случаев вам не удастся отличить кондитерский шедевр от реального предмета.
«Кухонная химия» – Kitchen Сhemistry
Хестон Блюменталь – титан кулинарии, шеф, который изменил мировую гастрономию. Владелец легендарного ресторана The Fat Duck, обладатель мишленовских звезд и новатор в области молекулярной кухни: Блюменталь первым начал использовать жидкий азот в кулинарии и разработал щадящие способы готовки продуктов.
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Кадр из шоу Kitchen Chemistry. Фото: предоставлено телеканалом «Суббота!»
Неудивительно, что созданное им шоу «Кухонная химия» анализирует процессы, необычные методы и эксперименты при приготовлении различных продуктов именно с точки зрения химии и физики.
Шоу состоит из 6 получасовых выпусков, и это даже не кулинарная, а, скорее, научно-познавательная передача.
«Невероятная выпечка» – Baking impossible
Шоу со смелым и оригинальным концептом. Среди его участников – девять пар, каждая из которых состоит из кондитера-пекаря и инженера, которые были не знакомы до шоу.
Им предстоит объединить усилия и выполнить поставленное перед ними задание: испечь съедобный корабль, который сможет проплыть по воде, или дистанционно управляемого робота, тоже съедобного.
Кадр из шоу Baking impossible. Фото: предоставлено телеканалом «Суббота!»
Побеждает пара, которая приготовит не просто вкусный и красивый, но и функциональный технологический десерт.
«Один в один!» – Nailed It!
Пожалуй, единственное шоу, в котором цель участника не стать лучшим и заработать деньги, а стать не самым плохим. Участвуют в программе строго непрофессиональные кондитеры и готовят очень сложные десерты.
Кадр из шоу Nailed It! Фото: предоставлено телеканалом «Суббота!»
Тот, кто максимально приблизится к оригиналу, заберет приз в размере 10 000 долларов. В «Один в один» уже семь сезонов, и реалити продлено на восьмой.
«Сладкая магия Зумбо» – Zumboʼs Just Desserts
Адриано Зумбо – гений кондитерского искусства, который изготавливает уникальные по своей концепции, исполнению и вкусу десерты. В реалити «Сладкая магия Зумбо» он проводит соревнование среди опытных кулинаров.
Кадр из шоу Zumboʼs Just Desserts. Фото: предоставлено телеканалом «Суббота!»
Им предстоит выполнить сверхсложные и необычные задания: создать десерт с «секретом», построить самый высокий торт-небоскреб, летающую пирог-шляпу и другие кондитерские чудеса. Победитель сорвет куш в 100 000 долларов.
«Cелена с поварами» – Selena + Chef
Авторская серия кулинарных шоу актрисы и певицы Селены Гомес, в которых именитые повара учат ее готовить. В первую очередь, это шоу о готовке, но в нем затрагиваются и серьезные темы для разговора – например, Селена много говорит о ментальных проблемах, которыми страдает сама.
Кадр из шоу Selena + Chef. Фото: предоставлено телеканалом «Суббота!»
В конце каждой серии знаменитость жертвует деньги в благотворительный фонд по выбору приглашенного шеф-повара.
«Король кондитеров» – Cake Boss
Телешоу о работе «Пекарни Карло» в Нью-Джерси под чутким руководством шеф-кондитера Бартоло Валастро. Зрители могут взглянуть на реальную работу кондитеров и проследить за процессом приготовления шедевральных десертов.
Кадр из шоу Cake Boss. Фото: предоставлено телеканалом «Суббота!»
В программе раскрываются тайны кондитерского искусства и семейные рецепты семьи Валастро, передающиеся из поколения в поколение.