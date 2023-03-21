Семь самых необычных кулинарных шоу мира

На телеканале «Суббота!» продолжается реалити-квест «Кулинарные детективы», в котором участники отгадывают и воссоздают блюда по оставленным на кухне «уликам».

Ведущий проекта — шеф-повар Андрей Палесика. Он оценивает получившиеся блюда и выбирает лучшее, а участник-победитель получает денежный приз. Какие еще есть необычные кулинарные шоу мира — рассказываем в нашей подборке.

«Это торт?» – Is it a cake?

Шоу Netflix, в котором не все так просто, как кажется: участники готовят десерты в виде предметов, а звездные гости угадывают – настоящая ли это сумка или десерт в виде сумки.